Завершення земреформи: у "Слузі народу" розповіли, що змінить підписаний президентом закон

Президент Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Земля" підписав закон, який остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями. У "Слузі народу" розповіли, що змінить цей закон.

Йдеться про закон "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" (законопроект №2194).

Зеленський назвав цей документ "земельною Конституцією", яка докорінно змінює землеустрій нашої держави.

"Це закон, який забирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, якої він ніколи навіть у своєму житті не бачив. Він остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями. Закон, який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці", - наголосив Володимир Зеленський.

Ще одним важливим пунктом для запуску повноцінного ринку землі президент назвав законопроект №2195, який запроваджує електронні аукціони з купівлі-продажу землі. Він вже ухвалений Верховною радою в цілому.

"Це гарантія наповнення місцевих бюджетів, можливість кожного українця взяти участь в аукціоні і започаткувати своє фермерське господарство", - сказав Володимир Зеленський.

У "Слузі народу" пояснили, що саме дасть громадам закон про земельну децентралізацію (законопроект №2194). Так, вони зможуть контролювати та регулювати цільове використання земель, передавати їх у користування та у власність, а також – затверджувати містобудівну документацію у межах усієї території громади.

Вони будуть самостійно вирішувати, продавати чи здавати ділянки в оренду. А вся виручка піде до місцевих бюджетів - йдеться про 4,5 млрд грн щороку.

Можливість повноцінно володіти землею, а також передбачене законом запобігання надмірної концентрації власності створять додаткові можливості для становлення та розвитку нових поколінь українців, вважає голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Успішна земельна реформа - це перший крок на шляху від корупційної системи до відкритої та прозорої, де українці можуть вільно розпоряджатися своєю власністю, де можуть будувати гідне майбутнє без корупційних і бюрократичних перепон. Ми повернули їм це право. Проти цього виступали старі політики та чиновники, які звикли наживатися за рахунок непрозорості відносин на ринку землі. Тепер такої можливості в них не буде. Ми почали рухатися до сучасної України", - сказав Корнієнко.

Він додав, що завдяки закону 1400 місцевих громад розпоряджатимуться 10 млн гектарів землі, що становить 1/6 території України. Державі залишаться 0,75 млн гектарів: військові полігони, природоохоронні землі, ділянки держпідприємств.

Народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський запевнив, що ринок землі запрацює вчасно. Наразі уряд працює над підготовкою підзаконних актів, необхідних для повноцінного запуску ринку.

За його словами, необхідно визначити рекомендовані та обов’язкові норми для повноцінного запуску ринку землі. Зокрема, затвердити типовий договір викупу земельної ділянки та надати нотаріусам можливість перевіряти походження коштів перед укладанням договору, як це передбачено законом.

Також є додаткові опції, які треба додати до реєстру речових прав, наприклад, реєстрацію повідомлення про намір продати землю, каже Сольський.

"Це основні моменти, які до літа вже будуть на рівні інструкцій, щоб практика пішла правильним шляхом. Я впевнений, що суспільство зрозуміє, що "в білу" працювати краще, і це відкриває нові можливості", - зазначив очільник аграрного Комітету.

Під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля" міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко заявив, що закон про національну інфраструктуру геопросторових даних, ухвалений у квітні минулого року, повністю відкриє дані про всю країну та стане найкращою відповіддю тіньовим формулам у земельних відносинах.

"Закон про національну інфраструктуру геопросторових даних - це те, що змінить країну раз і назавжди. Цей геопортал повністю відкриває дані про країну. В режимі реального часу ми будемо бачити все: водні, лісові ресурси, земельні, хто обробляє землю, скільки податків, просторове планування, електромережі. Все повністю - у вас у смартфоні, в доступі, все відкрито для країни", - розповів міністр.