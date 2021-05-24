Завершение земреформы: в "Слуге народа" рассказали, что изменит подписанный президентом закон

Президент Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума "Украина 30. Земля" подписал закон, который окончательно возвращает общинам право распоряжаться своими землями. В "Слуге народа" рассказали, что изменит этот закон.

Речь идет о законе "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" (законопроект №2194).

Зеленский назвал этот документ "земельной Конституцией", которая коренным образом меняет землеустройство нашего государства.

"Это закон, который отнимает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которой он никогда даже в своей жизни не видел. Он окончательно возвращает общинам право распоряжаться своими землями. Закон, который четко закрепляет, что покупать и продавать землю могут исключительно украинцы", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Еще одним важным пунктом для запуска полноценного рынка земли президент назвал законопроект №2195, который вводит электронные аукционы по купле-продаже земли. Он уже принят Верховной радой в целом.

"Это гарантия наполнения местных бюджетов, возможность каждого украинца принять участие в аукционе и начать свое фермерское хозяйство", - сказал Владимир Зеленский.

В "Слуге народа" пояснили, что именно даст общинам закон о земельной децентрализации (законопроект №2194). Так, они смогут контролировать и регулировать целевое использование земель, передавать их в пользование и в собственность, а также утверждать градостроительную документацию в пределах всей территории общины.

Они будут самостоятельно решать, продавать или сдавать участки в аренду. А вся выручка пойдет в местные бюджеты - речь идет о 4,5 млрд грн ежегодно.

Возможность полноценно владеть землей, а также предусмотренное законом предотвращение чрезмерной концентрации собственности создадут дополнительные возможности для становления и развития новых поколений украинцев, считает глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Успешная земельная реформа - это первый шаг на пути от коррупционной системы к открытой и прозрачной, где украинцы могут свободно распоряжаться своей собственностью, где могут строить достойное будущее без коррупционных и бюрократических препон. Мы вернули им это право. Против этого выступали старые политики и чиновники, привыкшие наживаться за счет непрозрачности отношений на рынке земли. Теперь такой возможности у них не будет. Мы начали двигаться к современной Украине", - сказал Корниенко.

Он добавил, что благодаря закону 1400 местных общин будут распоряжаться 10 млн гектаров земли, что составляет 1/6 территории Украины. Государству останутся 0,75 млн гектаров: военные полигоны, природоохранные земли, участки госпредприятий.

Народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский заверил, что рынок земли заработает вовремя. Сейчас правительство работает над подготовкой подзаконных актов, необходимых для полноценного запуска рынка.

По его словам, необходимо определить рекомендуемые и обязательные нормы для полноценного запуска рынка земли. В частности, утвердить типовой договор выкупа земельного участка и предоставить нотариусам возможность проверять происхождение средств перед заключением договора, как это предусмотрено законом.

Также есть дополнительные опции, которые надо добавить в реестр вещных прав, например, регистрацию уведомления о намерении продать землю, говорит Сольский.

"Это основные моменты, которые к лету уже будут на уровне инструкций, чтобы практика пошла правильным путем. Я уверен, что общество поймет, что "в белую" работать лучше, и это открывает новые возможности", - отметил глава аграрного Комитета.

Во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля" министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что закон о национальной инфраструктуре геопространственных данных, принятый в апреле прошлого года, полностью откроет данные о всей стране и станет лучшим ответом теневым формулам в земельных отношениях.

"Закон о национальной инфраструктуре геопространственных данных - это то, что изменит страну раз и навсегда. Этот геопортал полностью открывает данные о стране. В режиме реального времени мы будем видеть все: водные, лесные ресурсы, земельные, кто обрабатывает землю, сколько налогов, пространственное планирование, электросети. Все полностью - у вас в смартфоне, в доступе, все открыто для страны", - рассказал министр.