Завершення земельної реформи: закон про передачу земель ОТГ завтра набере чинності

Він набере чинності на наступний день після оприлюднення, проте ряд його норм введуть у дію через три, шість місяців і рік після опублікування.

Згідно з документом, землі державної власності за межами населених пунктів передаються у комунальну. Винятком є ​​землі, необхідні державі для виконання її функцій.

Органи місцевого самоврядування отримали повноваження по зміні цільового призначення приватних земділянок і по затвердженню планів детального планування території за межами населених пунктів.

Тобто громади будуть самостійно вирішувати, продавати або здавати ділянки в оренду. Вся виручка піде до місцевих бюджетів.

Зміна цільового призначення здійснюється за ініціативою власників. Зміну можуть здійснити сільська, селищна, міська рада.

Відмова Ради міністрів Автономної республіки Крим, органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення ділянки або залишення клопотання без розгляду дозволили оскаржити в суді.

У Головному юридичному управлінні ВР підкреслювали, що окремі положення закону спрямовані на полегшення доступу іноземців, осіб без громадянства або іноземних юридичних осіб до придбання у власність земельних ділянок. Зазначалося, що це фактично призводять до декларативності законодавчого положення про заборону цим особам набувати у власність "de facto" землю "сільськогосподарського призначення".