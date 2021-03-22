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Завершення "Північного потоку-2" посилить агресію з боку Росії, - Шмигаль

Автор: Инна Собора

Європа не заинтерисована завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Це посилить агресію з боку Росії.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Handelsblatt, яка вийде 22 березня, пише DW.

За словами Шмигаля, "якщо "Північний потік - 2" буде введений в експлуатацію, Росія стане отримувати більш високі прибутки, завдяки яким зможе серед іншого фінансувати свої агресивні дії в Україні".

"Це не може збігатися з інтересами ЄС", - сказав Шмигаль

Раніше Шмигаль заявляв, що Україна готова транспортувати понад 140 млрд кубометрів газу в рік.

Нагадаємо, влада Німеччини пообіцяли США посилити підтримку України в обмін на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

У МЗС України також заявили, що завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" розпочне новий виток інформаційної, гібридної агресії Росії проти України.

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Новини України Північний потік-2Денис Шмигаль
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