UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Завершение "Северного потока-2" усилит агрессию со стороны России, - Шмыгаль

Автор: Инна Собора

Европа не заинтерисована в завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Это усилит агрессию со стороны России.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Handelsblatt, которое выйдет 22 марта, пишет DW.

По словам Шмыгаля, "если "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию, Россия станет получать более высокие прибыли, благодаря которым сможет среди прочего финансировать свои агрессивные действия в Украине".

"Это не может совпадать с интересами ЕС", - сказал Шмыгаль

Ранее Шмыгаль заявлял, что Украина готова транспортировать более 140 млрд кубометров газа в год.

Напомним, власти Германии пообещали США усилить поддержку Украины в обмен на завершение строительства газопровода "Северный поток-2".

В МИД Украины также заявили, что завершение строительства газопровода "Северный поток-2" начнет новый виток информационной, гибридной агрессии России против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Денис ШмыгальСеверный поток-2
Читайте также
У нас война: Шмыгаль объяснил отказ Украины от российской вакцины
США рассматривают возможность дополнительных санкций против "Северного потока-2", - Bloomberg
Прогноз погоды