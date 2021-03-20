ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стефанішина про плани Німеччини по "Північному потоку-2": безпека України не вимірюється в євро

Новость на русском → Київ, Субота 20 березня 2021 16:40
Стефанішина про плани Німеччини по "Північному потоку-2": безпека України не вимірюється в євро Фото: Ольга Стефанішина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Німеччина і США зараз ведуть переговори щодо реалізації проекту газопроводу "Північний потік-2" і санкцій. Вона зазначила, що безпека і територіальна цілісність України не вимірюються мільйонами доларів або євро.

Про це Стефанішина розповіла в інтерв'ю "Укрінформу".

Вона зазначила, що завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" розпочне новий виток інформаційної, гібридної агресії Росії проти України.

"Що стосується України, то у нас дуже просте розуміння ситуації: безпека, територіальна цілісність України не вимірюються мільйонами доларів або євро. І ми розуміємо, що запуск цього проекту, безумовно, відкриває РФ двері для повноцінної агресії на нашу територію і створює сприятливі умови для підриву іміджу України як надійного енергетичного партнера. Ми вважаємо, що це є частиною великої гібридної війни РФ", - заявила віце-прем'єр.

Вона нагадала, що Німеччина є основним торговельним партнером України в ЄС.

"Станом на жовтень 2020 року Німеччина інвестувала в економіку України 1,67 млрд доларів. Інвестиції з ФРН ростуть... Ми обговорювали нові проекти, нові можливості для збільшення економічного співробітництва. Питання водню також пріоритетним, оскільки Україна зобов'язалася узгоджувати свою політики з цілями Європейського зеленого курсу (Green Deal)", - заявила Стефанишина.

Віце-прем'єр зазначила, що економічне співробітництво не може підміняти питання національної безпеки та її гарантії.

Раніше повідомлялося, що влада Німеччини пообіцяли США посилити підтримку України в обмін на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Крім того, у Державному департаменті США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".

У Німеччині ж намагаються виграти час, щоб завершити будівництво російського газопроводу, попри санкції з боку США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Германия Північний потік-2
NEWS
Обмеження "червоної" зони в Києві та Одеській області вводять з 23 березня
Обмеження "червоної" зони в Києві та Одеській області вводять з 23 березня
DAILY
Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Взяли паузу: чому у світі припиняють вакцинацію AstraZeneca і як бути Україні