Завершено перший етап підйому танкера Delfi, судно поставили на кіль

Станом на 26 серпня завершено перший етап підйому танкера Delfi в Одесі. Сьогодні його поставили на кіль.

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, на наступних етапі буде візуальний огляд корпусу, герметизація та ремонт судна.

"Вдячний за роботу фахівцям ТОВ "Краншип", які добровільно погодилися підняти танкер і працюють зараз 24/7. А також вкотре ТОВ "Бруклін-Київ" за ініціативу профінансувати ці роботи", - додав Криклій.

Нагадаємо, раніше Криклій заявляв, що танкер Delfi мали відбуксирувати до Дня незалежності України 24 серпня.

Він також попросив поліцію вивчити діяльність власника затонулого судна.

Танкер Delfi затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" восени 2019 року. Його зірвало з якоря під час шторму. Судновласник мав прибрати танкер до 20 липня, однак усі спроби завершилися невдало.