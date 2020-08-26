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В Одесі в черговий раз намагаються підняти танкер Delfi

Одеса, Середа 26 серпня 2020 10:25
В Одесі в черговий раз намагаються підняти танкер Delfi
Фото: танкер Delfi ("Думская")
Автор: РБК-Україна

З води повністю показалася рубка судна

В Одесі в середу, 26 серпня, у черговий раз намагаються підняти затонулий танкер Delfi. Судно затонуло ще 21 листопада 2019 року.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Зазначено, що буксири тягнуть танкер за металевий трос, щоб вирівняти судно, що лягло на борт. Роботи здійснює компанія "Трансшип".

Відзначається, що з дна навколо танкера витягли валуни, які блокували судно, до борту приварили потужні кріплення для тросів, з танків відкачали сотню тонн піску, загерметизували їх і наповнили повітрям.

Видання зазначає, що пляж оточили бійці Національної гвардії.

Станом на 10:05 з води повністю показалася рубка судна.

Також повідомляється, що в підйомі танкера задіяні буксири Topaz N і Diamond N. За даними регістра судноплавства України, суду належать фірмі HENFORD LOGISTICS LIMITED, яка входить до групи компаній "Новоросійський морський торговельний порт", що є найбільшим стивідором Росії.

Танкер затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" восени минулого року. Судновласник мав прибрати танкер до 20 липня, однак всі спроби завершилися невдало.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій просить поліцію вивчити діяльність власника затонулого на одеському пляжі танкера Delfi; він вважає, що треба вивчити, які цілі переслідує судновласник.

Як писало РБК-Україна раніше, Криклій заявляв, що танкер Delfi піднімуть безкоштовно, а роботи будуть прискорені.

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