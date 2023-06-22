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Завершающий этап. Дуда поддержал приглашение Украины в НАТО на саммите

Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украину необходимо пригласить в НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе. Это будет завершающий этап на пути к членству в Альянсе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью украинским журналистам заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Было бы гораздо лучше, с моей точки зрения, если бы НАТО формально пригласило Украину к членству. То есть, если бы Украина в результате решения последнего саммита НАТО начала так сказать завершающий этап вступления в НАТО. Это еще не означало бы вступление в НАТО. Это не столько свет, сколько маяк, показывающий конец пути в НАТО", - заявил глава польского государства.

По его словам, это решение очень серьезное и сейчас оно находится на стадии обсуждения, поскольку много союзников могут скептически отнестись к подобной инициативе.

При этом Дуда подчеркнул, что такой импульс от НАТО для Украины должен быть сильным и четким. Он не должен быть повтором решения на саммите в Бухаресте, когда союзники пообещали нашей стране, что она станет членом Альянса в будущем.

"Украина нуждается сегодня в гораздо более сильном сигнале и я надеюсь, что этот сигнал будет", - добавил президент Польши.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, Украина рассчитывает стать частью Североатлантического альянса на фоне постоянной угрозы в виде России. Но официальные лица нашей страны признают, что вступление в НАТО возможно только после завершения войны с РФ.

При этом Украина ожидает, что получит конкретику насчет членства в Альянсе на саммите, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. В ОП, в частности, заявляли, что хотят увидеть "дорожную карту" по вступлению нашей страны.

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НАТОПольшаАнджей Дуда