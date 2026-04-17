Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Завербовал 17-летнюю для ударов по ТЭС: СБУ сообщила о подозрении топофицеру ГРУ

13:45 17.04.2026 Пт
2 мин
Девушка оказалась в поле зрения оккупантов, когда искала заработка в Telegram
aimg Валерий Ульяненко
Фото: СБУ заочно сообщила о подозрении подполковнику ГРУ (facebook com SecurSerUkraine)

СБУ заочно сообщила о подозрении подполковнику военной разведки РФ (ГРУ), который организовывал ракетно-дроновые атаки на Прикарпатье. Для корректировки ударов по энергообъектам оккупант привлек 17-летнюю девушку.

Как установило расследование, подрывную деятельность координировал сотрудник российского ГРУ Марат Цевелев, который служит в 317-м морском центре спецопераций в Севастополе.

В январе этого года он готовил серию ударов по Бурштынской ТЭС, оборонным объектам и ключевой электроподстанции западного региона Украины.

Для сбора разведданных Цевелев завербовал 17-летнюю выпускницу местного техникума. Девушка попала в поле зрения российской разведки, когда искала заработок в Telegram-каналах.

Задание для несовершеннолетней агентки

По указаниям куратора девушка сначала провела доразведку вблизи Бурштынской ТЭС и опорной подстанции, чтобы оценить состояние объектов после предыдущих атак.

В дальнейшем она должна была снять на фото и видео один из объектов ВСУ, обозначив его координаты на Google-карте. Собранные данные Цевелев приказал обобщить и переслать ему через мессенджер.

Агентку задержали "на горячем" во время фотографирования военного объекта. У нее изъяли смартфон с доказательствами преступлений.

На основании собранных доказательств подполковнику Марату Цевелеву заочно сообщено о подозрении в шпионаже (ч. 1 ст. 114 УКУ). Обвинительный акт в отношении несовершеннолетней агентки уже направлен в суд по статье о государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ).

Напомним, СБУ заочно сообщила о подозрении и генерал-майору армии РФ Денису Барило. Он командовал оккупацией Ягодного на Черниговщине, где россияне посадили 369 гражданских в подвале школы. Десять человек там погибли.

Ранее СБУ предотвратила теракт в Киеве: агент ФСБ с временно оккупированной Донетчины готовил подрыв одного из руководителей Федерации работодателей Украины с помощью самодельной бомбы.

