Завербованная в офисе Медведчука женщина готовила убийство офицера ССО

В Одессе женщина установила "маячок" на авто офицера ССО, чтобы наемный киллер мог его выследить и убить. СБУ задержала агента ФСБ прямо после закладки устройства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Женщина - бывшая жительница Кировоградщины, которая 15 лет прожила в России. В ФСБ она попала случайно: обратилась в московский офис политпроекта Виктора Медведчука "Другая Украина" за юридической помощью - ее обвинили в краже.
Вместо этого представители экс-нардепа передали женщину сотрудникам ФСБ. Те предложили сделку: закроют дело, если она выполнит задание.
Агент приехала в Одессу и арендовала жилье в том же доме, где жил офицер Сил специальных операций. Параллельно за деньги ФСБ приобрела подержанное авто - чтобы незаметно въезжать на парковку к машине военного.
Под капот автомобиля офицера она установила GPS-трекер, полученный от ФСБ еще до выезда в Украину.
Через удаленный доступ к устройству россияне планировали:
Сразу после закладки трекера женщина села в такси и двинулась к госгранице - намеревалась сбежать в Россию через третьи страны. СБУ взяла ее в этот момент.
При обыске изъяли смартфон. Именно с него она координировала свои действия с куратором от ФСБ - их переписка была замаскирована под личную переписку.
Следователи СБУ сообщили подозреваемой о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса - государственная измена в условиях военного положения.
Обвинительный акт уже направлен в суд. Женщине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Расследование продолжается: правоохранители устанавливают всех, кто причастен к подготовке покушения. Операцию провели сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Как сообщало РБК-Украина, недавно СБУ задержала еще одного агента ФСБ - под Киевом. Завербованный житель Обуховского района обходил периметры столичных ТЭЦ и собирал для россиян данные о состоянии энергообъектов после предыдущих ударов.
Также мы писали, что в Житомире СБУ разоблачила ботоферму: местный житель ежемесячно продавал российским спецслужбам более трех тысяч фейковых Телеграмм-аккаунтов.
Через них враг разгонял дезинформацию и рассылал анонимные сообщения о "минировании" украинских объектов.