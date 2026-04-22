Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Завербованная в офисе Медведчука женщина готовила убийство офицера ССО

10:30 22.04.2026 Ср
2 мин
Женщину поймали с поличным - во время подготовки к убийству офицера
aimg Елена Чупровская
Фото: Покушение на офицера ССО в Одессе: СБУ задержала женщину (facebook com SecurSerUkraine)

В Одессе женщина установила "маячок" на авто офицера ССО, чтобы наемный киллер мог его выследить и убить. СБУ задержала агента ФСБ прямо после закладки устройства.

Завербовали через офис Медведчука

Женщина - бывшая жительница Кировоградщины, которая 15 лет прожила в России. В ФСБ она попала случайно: обратилась в московский офис политпроекта Виктора Медведчука "Другая Украина" за юридической помощью - ее обвинили в краже.

Вместо этого представители экс-нардепа передали женщину сотрудникам ФСБ. Те предложили сделку: закроют дело, если она выполнит задание.

Фото: задержание агента Кремля (t.me/SBUkr)

Квартира рядом с "целью"

Агент приехала в Одессу и арендовала жилье в том же доме, где жил офицер Сил специальных операций. Параллельно за деньги ФСБ приобрела подержанное авто - чтобы незаметно въезжать на парковку к машине военного.

Под капот автомобиля офицера она установила GPS-трекер, полученный от ФСБ еще до выезда в Украину.

Через удаленный доступ к устройству россияне планировали:

  • отслеживать маршруты офицера;
  • определять, где и когда он наиболее уязвим;
  • использовать эти данные для организации убийства.

Фото: переписка подозреваемой с кураторами (t.me/SBUkr)

Задержали "на горячем"

Сразу после закладки трекера женщина села в такси и двинулась к госгранице - намеревалась сбежать в Россию через третьи страны. СБУ взяла ее в этот момент.

При обыске изъяли смартфон. Именно с него она координировала свои действия с куратором от ФСБ - их переписка была замаскирована под личную переписку.

Что грозит агентке

Следователи СБУ сообщили подозреваемой о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса - государственная измена в условиях военного положения.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Женщине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Расследование продолжается: правоохранители устанавливают всех, кто причастен к подготовке покушения. Операцию провели сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщало РБК-Украина, недавно СБУ задержала еще одного агента ФСБ - под Киевом. Завербованный житель Обуховского района обходил периметры столичных ТЭЦ и собирал для россиян данные о состоянии энергообъектов после предыдущих ударов.

Также мы писали, что в Житомире СБУ разоблачила ботоферму: местный житель ежемесячно продавал российским спецслужбам более трех тысяч фейковых Телеграмм-аккаунтов.

Через них враг разгонял дезинформацию и рассылал анонимные сообщения о "минировании" украинских объектов.

Больше по теме:
Служба безопасности УкраиныКремльЗадержание