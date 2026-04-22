Завербованная в офисе Медведчука женщина готовила убийство офицера ССО

Завербовали через офис Медведчука

Женщина - бывшая жительница Кировоградщины, которая 15 лет прожила в России. В ФСБ она попала случайно: обратилась в московский офис политпроекта Виктора Медведчука "Другая Украина" за юридической помощью - ее обвинили в краже.

Вместо этого представители экс-нардепа передали женщину сотрудникам ФСБ. Те предложили сделку: закроют дело, если она выполнит задание.

Квартира рядом с "целью"

Агент приехала в Одессу и арендовала жилье в том же доме, где жил офицер Сил специальных операций. Параллельно за деньги ФСБ приобрела подержанное авто - чтобы незаметно въезжать на парковку к машине военного.

Под капот автомобиля офицера она установила GPS-трекер, полученный от ФСБ еще до выезда в Украину.

Через удаленный доступ к устройству россияне планировали:

отслеживать маршруты офицера;

определять, где и когда он наиболее уязвим;

использовать эти данные для организации убийства.

Задержали "на горячем"

Сразу после закладки трекера женщина села в такси и двинулась к госгранице - намеревалась сбежать в Россию через третьи страны. СБУ взяла ее в этот момент.

При обыске изъяли смартфон. Именно с него она координировала свои действия с куратором от ФСБ - их переписка была замаскирована под личную переписку.

Что грозит агентке

Следователи СБУ сообщили подозреваемой о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса - государственная измена в условиях военного положения.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Женщине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Расследование продолжается: правоохранители устанавливают всех, кто причастен к подготовке покушения. Операцию провели сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.