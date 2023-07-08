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"Благодаря мужеству и сопротивлению". Санду поблагодарила украинцев за мир в Молдове

Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Молдовы Майя Санду обратилась к гражданам своей страны по случаю 500 дней полномасштабной войны России против Украины. В частности, она напомнила о военных преступлениях РФ в Украине, которые привели к смертям среди мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Молдовы.

"Невинных людей казнили и оставили гнить на улицах или бросили в братскую могилу. В Буче, в Ирпене, в Гостомеле, в Бородянке. Изнасилованные женщины и дети, убитые или искалеченные бомбами", - заявила президент Молдовы.

Она отметила, что жизнь украинцев кардинально изменилась из-за войны, вспомнив об украинских защитниках, а также беженцах.

"Благодаря мужеству украинских военных, благодаря сопротивлению гражданского населения мы имеем мир в Молдове. Мы солидарны с Украиной и сделаем все возможное, чтобы быть рядом с ними", - подчеркнула Санду.

Она добавила, что Молдова и дальше будет принимать украинцев, помогать с транспортировкой украинской продукции, а также в привлечении военных преступников к ответственности.

"Украина победит. Иначе быть не может. Украинцы - народ мира, и мы стоим вместе с ними. Слава Украине", - подчеркнула президент Молдовы.

Переворот в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял о перехвате украинской разведкой плана, разработанного Россией, нацеленного на разрушение политической обстановки в Молдове. Целью этого плана является устранение демократического режима в стране и захват власти со стороны Москвы.

В свою очередь Санду информировала о настойчивых попытках России установить пророссийское правительство в Молдове, с целью использовать территорию страны в качестве базы для военных действий против Украины, аналогично использованию Кремлем территории Беларуси.

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МолдоваМайя СандуВойна России против Украины