ua ru
Вт, 28 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какими будут цены на газ для населения: тарифы на март 2023 года

Новина українською →
Украина, Вторник 28 февраля 2023 14:22
Какими будут цены на газ для населения: тарифы на март 2023 года Фото: цены на газ пока не изменятся (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В марте 2023 года годовые тарифы на газ предлагают девять поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.

Цены поставщиков:

  • "Эру Людям" - 7,70 гривен
  • "Энерджи трейд групп" - 7,799
  • "Нафтогаз Украины" - 7,96
  • "Прикарпат энерго трейд" - 7,98
  • "Полтавагаз сбыт" - 7,99
  • "Львовэнергозбыт" - 8,20
  • "Киевские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46
  • "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46
  • "СветлоГаз" - 9,99.

В то же время, после того, как в мае "Нафтогаз" получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газсбыт", государственная компания заняла 98% рынка поставок газа для населения.

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ для населения. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газ Газ
NEWS
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
Сырский о боях в Бахмуте: враг бросил в наступление наиболее подготовленных штурмовиков
DAILY
Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Роман Костенко: Россия накапливает войска, весной будет более глобальное наступление