ua ru
Пн, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава "Нафтогаза" назвал страны, в которых Украина закупила газ на отопительный сезон

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 февраля 2023 12:00
Глава "Нафтогаза" назвал страны, в которых Украина закупила газ на отопительный сезон Фото: "Нафтогаз" закупил газ в Норвегии и Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" восполнил дефицит газа во время отопительного сезона за счет закупок в нескольких странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НАК Алексея Чернышова изданию NV.

"В конце концов мы нашли и газ, и деньги на него. В частности, мы приобрели более 400 млн кубометров на самых выгодных условиях у норвежской компании и почти 130 млн кубометров газа у партнеров из Германии", - сказал он.

При этом он отметил, что это не исчерпывающий перечень наших закупок, в целом закуплено больше.

Чернышов также отметил последовательную помощь стран G7 и правительства Норвегии в финансировании необходимых объемов газа.

По его словам, к началу октября "Нафтогаз" аккумулировал 14,5 млрд куб. м газа и этого было достаточно для работы по привычным сценариям.

"Да, мы осознавали, если будет форс-мажор, то газ нужно будет покупать еще. К сожалению, этот сценарий сработал. Минэнерго сообщило, что нужны дополнительные кубометры газа. Из-за теплой погоды реальная потребность оказалась менее прогнозируемой и мы ее уже покрыли", - добавил Чернышов.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов во время саммита в Давосе заявил, что договорился о дополнительных поставках газа в Украину и механизме финансирования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины Газ
NEWS
Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба
Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба
DAILY
По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина