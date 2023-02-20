Глава "Нафтогаза" назвал страны, в которых Украина закупила газ на отопительный сезон
НАК "Нафтогаз Украины" восполнил дефицит газа во время отопительного сезона за счет закупок в нескольких странах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НАК Алексея Чернышова изданию NV.
"В конце концов мы нашли и газ, и деньги на него. В частности, мы приобрели более 400 млн кубометров на самых выгодных условиях у норвежской компании и почти 130 млн кубометров газа у партнеров из Германии", - сказал он.
При этом он отметил, что это не исчерпывающий перечень наших закупок, в целом закуплено больше.
Чернышов также отметил последовательную помощь стран G7 и правительства Норвегии в финансировании необходимых объемов газа.
По его словам, к началу октября "Нафтогаз" аккумулировал 14,5 млрд куб. м газа и этого было достаточно для работы по привычным сценариям.
"Да, мы осознавали, если будет форс-мажор, то газ нужно будет покупать еще. К сожалению, этот сценарий сработал. Минэнерго сообщило, что нужны дополнительные кубометры газа. Из-за теплой погоды реальная потребность оказалась менее прогнозируемой и мы ее уже покрыли", - добавил Чернышов.
Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов во время саммита в Давосе заявил, что договорился о дополнительных поставках газа в Украину и механизме финансирования.