Нанесли удар по генералу РФ на Курщине: бойцы ССО показали эксклюзивные кадры

Отмечается, что огневое поражение автомобиля заместителя командующего группировки войск "Север" ВС РФ провело подразделение UA_REG TEAM Сил специальных операций. Это произошло в ночь на 17 августа в 5 километрах от города Рыльск, Курской области.

По имеющейся информации, в результате ранения генералу вражеской армии ампутировали руку и ногу. Его срочно доставили самолетом в Москву.

По данным украинской прокуратуры, еще в 2023 году против Абачева было передано в суд обвинение.

С началом полномасштабного российского вторжения Абачев руководил так называемым "2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР". Он непосредственно отдавал приказы бомбить и уничтожать населенные пункты Луганской области.

Также Силы специальных операции показали эксклюзивные кадры удара по машине российского генерала.