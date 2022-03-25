На аеродромі в Чорнобаївці ЗСУ ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії РФ
Українські захисники ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії РФ, генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. Це сталося на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.
"За добу наші війська, як ми попередньо повідомляли, зараз можемо сказати напевно, знищили командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Російської Федерації, генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. І це сталося на аеродромі в Чорнобаївці", - заявив Арестович.
Нагадаємо, 24 березня Збройні Сили України вдесяте завдали удару по позиціях російських військ на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області.
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