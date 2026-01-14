"Нанесет ущерб экономике США": соперники Ирана призывают Трампа не атаковать Тегеран

Намерения Трампа насчет Ирана

По словам официальных лиц, администрация Трампа не уточнила, какие именно военные действия она планирует предпринять против Ирана, но заявила, что нападение более вероятно, чем нет.

В то же время представитель Белого дома заявил, что Трамп имеет в своем распоряжении все варианты решения ситуации в Иране.

"Президент выслушивает множество мнений по любому вопросу, но в конечном итоге принимает решение, которое считает наилучшим", - сказал чиновник.

WSJ напоминает, что во вторник американский лидер обратился напрямую к иранским протестующим, призвав их противостоять попыткам режима подавить демонстрации и взять под контроль государственные учреждения.

"ПОМОЩЬ УЖЕ В ПУТИ", - написал он на своей платформе Truth Social.

По словам американских чиновников, Трамп еще не принял окончательного решения о мерах против Ирана и встречается со своими помощниками, чтобы определить свой подход. Варианты могут включать в себя приказ о нанесении военных ударов по объектам режима или кибератаки, утверждение новых санкций и поддержку антиправительственных аккаунтов в интернете.

Позиция арабских стран Персидского залива

По словам саудовских чиновников, они заверили Тегеран, что не будут вмешиваться в потенциальный конфликт и не позволят США использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов, стремясь таким образом дистанцироваться от действий Вашингтона и предотвратить их.

Представитель посольства Саудовской Аравии в США и международного медиацентра Саудовской Аравии в Эр-Рияде не ответил на запрос о комментарии. Катар и Оман также не ответили на запросы о комментарии.

Что предшествовало

Иранские демонстрации, начавшиеся в Тегеране в конце декабря из-за углубляющегося экономического кризиса и распространившиеся по всей стране в этом месяце, представляют собой один из самых серьезных вызовов режиму с момента его прихода к власти во время исламской революции 1979 года.

Группа правозащитников в Иране заявила во вторник, что число погибших превысило 2000 человек, поскольку режим предпринимает шаги по подавлению демонстраций. В воскресенье иранское государственное телевидение опубликовало кадры, на которых десятки тел в саванах выстроены в ряд внутри и снаружи морга под Тегераном.

В целом в Иране речь может идти уже о 12 тысячах погибших в результате масштабных антиправительственных протестов, которые продолжаются уже 16 дней.