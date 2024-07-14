Затяжной пик рекордной жары и смерчи. Синоптик рассказала о погоде на новую неделю

С 15 июля в Украину придет пик жары, когда температура поднимется выше +40 градусов. 18-20 июля наступит небольшое облегчение, но оно вряд ли будет продолжительным.
Детальнее - в материале РБК-Украина ниже.
В ближайшие дни в Украине ожидается пик чрезвычайной жары, до +35...+40 градусов и выше.
"Без дождей, с палящим солнцем, высокой пожарной опасностью и вероятными маломасштабными смерчами", - рассказала синоптик Наталка Диденко.
Пиковые значения температуры будут превышать +40 градусов (t.me/PohodaNatalka)
В дальнейшем, как отмечает она, атмосфера еще "будет бросаться горячими шариками".
"Будут еще волны жары, однако эта, с 14 по 17 июля, похоже, самая сильная во всеукраинском масштабе", - предупредила синоптик.
В Киеве пик жары предполагается 15, 16, 17 июля.
"В Киеве понедельник, вторник и среда будут рекордно жгучими, +36...+38 градусов, вероятно выше. Сухо, солнечно", - констатировала Диденко.
Некоторое облегчение, а вернее снижение температуры воздуха на несколько градусов, возможно на западе, севере Украины (и в Киеве) и в Винницкой области в течение 18-20 июля.
"В Житомирской, Киевской, (включая Киев) и в Черниговской областях, по уточненному прогнозу 18 июля ожидается ослабление жары", - уточнила синоптик, добавив, что речь идет о "похолодании" до +29...+30 градусов.
При этом, по ее словам, юг, восток и большинство центра будут все равно принадлежать области чрезвычайной жары.
"Только в западных областях все же воздух будет на несколько градусов милосерднее к природе, людям и животным. Там с 16 июля станет легче", - констатировала синоптик.
Но, как говорит Диденко, радоваться снижению градусов рано. Потому что незначительное ослабление жары на севере, в том числе и в Киеве, может снова смениться ее новой волной.
"На юге, востоке и в центральных областях (кроме Винницкой области) продолжится продолжительная жара. Ее ослабление ориентировочно в этих регионах состоится с 26 июля", - констатировала она.
Жара, которая накрыла и Восточную Европу, и Балканы, бьет нешуточные рекорды в Украине. Затяжной зной, который в ярких красках проявил себя, начиная с 8 июля, уже 11 июля установил сразу три температурных рекорда в Киеве.
Кроме того, 11 июля, рекорд был установлен и в Николаеве. Температура поднялась до +40,5 градусов. Этот рекорд назвали историческим для всей истории наблюдений погоды для Николаева.
Отметим, что рекорды жара в Украине била и 13 июля. Правда, ни одному из них не удалось "перебить" абсолютный максимум температуры, установленный в 2010 году.
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