Жара в Украине побила новые рекорды (карта)

Жара в Украине побила новые рекорды температуры 13 июля. При этом они так и не превысили абсолютный максимум, установленный в 2010 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

При этом абсолютный максимум температуры в Украине составляет 42° и зафиксирован в Луганской области 12 августа 2010 года.

Согласно карте, дневные максимумы, например, в Винницкой и в Николаевской областях составили 38,9° и 37,7° соответственно.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для 13 июля", - говорится в сообщении.

Жара в Украине

Необычайная жара в Украине стоит уже больше недели. Причем, 11 июля в Киеве были зафиксированы сразу три температурных рекорда. Эти рекорды стали первыми максимумами этого лета.

Однако не только Украина попала в эпицентр температурной аномалии. Согласно данным греческого специализированного портала о погоде и климате Climatebook, сильная и длительная волна жары "накрыла" Восточную Европу и Балканы. Подробнее - в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.