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Жара в Украине побила новые рекорды (карта)

Украина, Воскресенье 14 июля 2024 13:50
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Жара в Украине побила новые рекорды (карта) Фото: жара в Украине установила новые рекорды 13 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Жара в Украине побила новые рекорды температуры 13 июля. При этом они так и не превысили абсолютный максимум, установленный в 2010 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для 13 июля", - говорится в сообщении.

По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1-4°.

Согласно карте, дневные максимумы, например, в Винницкой и в Николаевской областях составили 38,9° и 37,7° соответственно.

Жара в Украине побила новые рекорды (карта)

Температурные рекорды в Украине 13 июля (facebook.com/UkrHMC)

При этом абсолютный максимум температуры в Украине составляет 42° и зафиксирован в Луганской области 12 августа 2010 года.

Жара в Украине

Необычайная жара в Украине стоит уже больше недели. Причем, 11 июля в Киеве были зафиксированы сразу три температурных рекорда. Эти рекорды стали первыми максимумами этого лета.

Однако не только Украина попала в эпицентр температурной аномалии. Согласно данным греческого специализированного портала о погоде и климате Climatebook, сильная и длительная волна жары "накрыла" Восточную Европу и Балканы. Подробнее - в материале.

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