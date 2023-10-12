Затяжная война? Что может быть на фронте в 2024 году

С высокой вероятностью, война в Украине не завершится в 2023 году. Но позиции, которые Силы обороны займут до конца декабря, будут определять стартовые условия для нового рывка и того, как будут развиваться события в следующем году.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украины".

Фактор погоды

По мнению западных и украинских военных аналитиков, из-за ухудшения погоды в ВСУ остается небольшое окно возможностей до конца этого года для проведения боевых действий.

Сейчас наши бригады действуют небольшими пехотными группами и для них погодный фактор не представляет крайне серьезного препятствия. Впрочем, для более быстрого продвижения необходимо вводить в бой бронетехнику, для которой осенне-зимнее бездорожье может стать проблемой.

Поэтому эксперты склоняются к мнению, что погодные условия объективно усложнят и замедлят продвижение украинских сил. Поэтому у них фактически около месяца для активных боев прежде чем пойдут проливные дожди, снег и морозы.

Задание до конца года

Чаще всего в военных кругах говорят об уходе Токмака на юге и/или Бахмута на востоке. При этом президент Владимир Зеленский тоже говорил о планах уволить "Бахмут и еще два города", вероятно, говоря о целях до конца этого года.

Что в планах врага

В то же время у российских войск нет существенных прорывов. Враг фактически не имеет результатов в попытках провести наступление на Купянском и Лиманском направлениях. При этом россияне пока хорошо проводят оборону.

Сейчас план российского командования выглядит следующим образом. Задача-максимум - оккупировать всю территорию Луганской области, выровняв линию фронта по реке Оскол, и тем самым создать условия для дальнейшего захвата всего Донбасса.

Задача-минимум - своими активными действиями в Харьковской и Луганской области оттянуть украинские резервы из-под Бахмута и юга.

Намерения Кремля продолжать войну доказывают два факта: Москва решила увеличить расходы на оборону и силовой аппарат - в 2024 году они составят 40% от их бюджета. При этом в Минобороны РФ заявили о плане достижения целей "СВО" в следующем году.

Наступление Украины не будет останавливаться

Представители украинской власти отмечают, что наступление Сил обороны не будет останавливаться ни осенью, ни зимой - пока не будут освобождены все оккупированные территории.

Три сценария войны в 2024 году

По результатам общения с представителями разведки, военными и аналитиками вероятны три сценария развития войны для Украины в 2024 году.

Оптимистичный - это когда украинская армия к середине следующего года освобождает весь юг, в том числе Крым, а во второй половине года начинает деоккупацию Востока.

Средний или промежуточный сценарий - в первом полугодии 2024 Силы обороны доходят до побережья Азовского моря, во втором - начинают деоккупацию Крыма, а дальше - Донецкой и Луганской областей.

Худший сценарий - если украинской армии не удается сдвинуть линию фронта или война превращается в позиционные бои за отдельную деревню.

Отметим, что при всех описанных выше сценариях высока вероятность затягивания войны и на 2025 год. А именно в комментарии изданию сказал военный эксперт Сергей Грабский, "в целом 2024 год выглядит таким, что не станет окончательным годом нашей победы".

Что говорит военно-политическое руководство о сроках войны

Напомним, президент Владимир Зеленский в недавнем интервью заявил, что Украина находится на последнем этапе войны, но он может быть самым тяжелым.

При этом опрошенные РБК-Украина эксперты расходятся во мнении, на каком этапе война в Украине действительно.

Между тем, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что по оценке экономики, РФ способна вести войну до 2025 года. По количеству техники - до 2026 года максимум, поскольку человеческого ресурса врагу хватит надолго.

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