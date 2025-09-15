Ярый сторонник Украины отказался переизбираться в Конгресс

Давний сторонник Украины, конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, который возглавлял Комитет по иностранным делам Палаты представителей, отказался баллотироваться на выборах в Конгресс в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC и Bloomberg .

"Я доработаю до конца своего срока. Однако я хочу продолжать служить народу этой страны в области национальной безопасности и внешней политики и делать то, что делал последние два десятилетия: делать Америку сильнее, а мир безопаснее", - сказал 63-летний конгрессмен в воскресенье в эфире программы This Week.

Маккол впервые был избран в 2004 году от 10-го избирательного округа Техаса, охватывающего часть Остина и окружающие округа. Последний раз его переизбрали в 2024 году с перевесом примерно в 27 процентных пунктов.

Как сторонник жесткой внешней политики, Маккол провел шесть лет в Комитете по иностранным делам, в том числе два года на посту его председателя, а также шесть лет возглавлял Комитет по вопросам внутренней безопасности. Это был период, охватывающий подъем "Исламского государства", вывод войск США из Афганистана и полномасштабное вторжение России в Украину.

В ноябре 2024 года Маккол не стал добиваться повторного назначения председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей и открыл путь для других республиканцев возглавить дискуссионную панель, которая играет ключевую роль в формировании политики по глобальным вопросам, в частности по Украине.

В августе республиканцы Техаса по призыву президента Дональда Трампа перекроили карту избирательных округов штата, чтобы сместить пять мест от демократов в пользу Республиканской партии, которая уже контролирует 25 из 38 мест в Палате представителей США от Техаса.

Отметим, что в 2017 году Майкл Маккол посетил Донецкую область. После визита он заявил, что Украина находится в состоянии войны с Россией и что российского диктатора Владимира Путина необходимо остановить.

Выборы в Палату представителей США запланированы на 3 ноября 2026 года, в рамках промежуточных выборов 2026 года в ходе второго, непоследовательного срока президента Дональда Трампа.

Избиратели выберут представителей ото всех 435 избирательных округов Конгресса в каждом из 50 штатов США, а также пять из шести делегатов без права голоса от округа Колумбия и отделенных территорий США.