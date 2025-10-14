Заинтересованности России в реальном прекращении огня нет, - чиновник НАТО

Несмотря на слухи о возможном продолжении переговоров в ближайшие недели, нет никаких признаков того, что позиция РФ изменилась или она готова пойти на какие-либо существенные уступки.

"Россия сохраняет свои максималистские цели в Украине, в частности захват всех четырех так называемых "аннексированных" территорий, смену режима, демилитаризацию страны и решение того, что она называет "коренными причинами конфликта", - отметил чиновник НАТО.

В то же время он подчеркнул, что коллапс украинских оборонительных линий остается крайне маловероятным в краткосрочной перспективе.

"Российские сухопутные войска, вероятно, захватили около 250 квадратных километров украинской территории в сентябре, что является заметным уменьшением по сравнению с примерно 465 квадратными километрами, которые россияне заняли в августе", - сравнил представитель НАТО.

По его словам, такое снижение обусловлено значительным перемещением нескольких российских дивизий вдоль линии фронта.

Потери России

Среднее суточное количество российских потерь в сентябре составило 950 человек, что является умеренным ростом по сравнению со средним августовским показателем, но ниже, чем то, что было весной и летом.

"Россия все еще несет чрезвычайно высокие потери. Мы видим в среднем около 1200 потерь ежедневно в 2025 году, и сейчас общее количество потерь превысило 1,1 миллиона человек, из которых более 250 тысяч убиты в бою", - сообщил чиновник НАТО.

Успехи россиян на фронте

В последние недели российские силы достигли определенных успехов в районе Купянска, востока Запорожской, Днепровской и южной частей Донецкой областей.

Некоторые подразделения морской пехоты страны-агрессора были переброшены в Доброполье, чтобы избежать окружения на фоне продолжающихся украинских контратак. Там ситуация будет зависеть от качества задействованных подразделений, поскольку дополнительные подкрепления ограничены.

Продвижение в Днепровской и Запорожской областях, скорее всего, обусловлено открытой местностью, отсутствием надлежащих оборонительных позиций и растянутостью украинских сил.

Российские войска, вероятно, смещают свой фокус и перебрасывают часть подразделений в эти выступления из-за неудачного летнего наступления в более урбанизированных районах.

Приоритетное направление для РФ

После сосредоточения сил к востоку и юго-востоку от Константиновки, россияне, кажется, остановились во многих районах южного Донбасса. Однако представитель НАТО отметил, что ожидает возобновления интенсивных боев в ближайшие недели и месяцы.

"Несмотря на все это, Покровск, вероятно, и в дальнейшем остается приоритетным направлением для России, и они пытаются продвинуться с юга и севера города, даже несмотря на очень высокие оперативные потери", - подчеркнул он.

НАТО оценивает, что Россия, вероятно, продолжит свою стратегию медленных достижений несмотря на большие потери, сохраняя или даже повышая свою готовность идти на риск.

В то же время чиновник Альянса подчеркнул, что не ожидает серьезного прорыва украинских оборонительных линий в ближайшие месяцы.

"Как я уже говорил ранее, увеличение объемов помощи, предоставляемой Украине, улучшило бы ситуацию на поле боя, особенно в контексте недавней сосредоточенности Украины на ударах по топливной и логистической инфраструктуре внутри России", - отметил он.