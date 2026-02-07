RU

Общество Образование Деньги Изменения

Посылки с AliExpress и Temu задержатся? "Новая почта" указала на важный нюанс

Фото: "Новая почта" объяснила, будут ли задержки посылок с AliExpress и Temu (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Доставка товаров из популярных маркетплейсов AliExpress и Temu осуществляется в обычном режиме, несмотря на сообщения о возможных задержках грузов из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Новая почта".

Читайте также: "Новая почта" 24/7: в Киеве десять отделений перешли на круглосуточный режим (адреса)

В компании опровергли информацию о массовых задержках посылок с китайских торговых площадок. Сейчас логистические процессы отлажены, а сроки доставки соответствуют стандартным графикам.

"Хотим заверить вас, что доставка со всех ваших любимых маркетплейсов, таких как AliExpress, Temu и других, работает в стандартном режиме. Вы получите свои посылки в привычные сроки", - отметили в компании.

Кого касаются ограничения

Уточняется, что информация об изменении сроков, которая ранее появилась в сети, имела ограниченный характер. Она касается лишь одного конкретного сервиса для индивидуальных заказов.

"Предоставленная предварительно информация касалась только сервиса NP Shopping", - пояснили в "Новой почте".

 

"Новая почта" 24/7

Напомним, что украинская логистическая компания "Новая почта" с 31 января ввела круглосуточный режим работы для десяти отделений в Киеве. Они будут работать не только для обслуживания клиентов, но и выполнять функции пунктов несокрушимости.

В то же время отделения "Новой почты" по всей Украине остаются готовыми поддерживать людей и предоставлять доступ к электроэнергии, даже в условиях сложной ситуации в энергетической системе страны.

