Посылки с AliExpress и Temu задержатся? "Новая почта" указала на важный нюанс

В компании опровергли информацию о массовых задержках посылок с китайских торговых площадок. Сейчас логистические процессы отлажены, а сроки доставки соответствуют стандартным графикам.

"Хотим заверить вас, что доставка со всех ваших любимых маркетплейсов, таких как AliExpress, Temu и других, работает в стандартном режиме. Вы получите свои посылки в привычные сроки", - отметили в компании.

Кого касаются ограничения

Уточняется, что информация об изменении сроков, которая ранее появилась в сети, имела ограниченный характер. Она касается лишь одного конкретного сервиса для индивидуальных заказов.

"Предоставленная предварительно информация касалась только сервиса NP Shopping", - пояснили в "Новой почте".