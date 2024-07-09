RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Задержанного во Львове экс-прокурора Ильницкого мобилизовали, - источники

Иллюстративное фото: задержанного во Львове экс-прокурора Ильницкого мобилизовали (zoda.gov.ua)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Бывшего прокурора Ростислава Ильницкого, которого недавно задержала Служба безопасности Украины, мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

По словам собеседников издания, Ростислава Ильницкого после задержания мобилизовал Яворивский ТЦК и СП.

Что предшествовало

Напомним, Ростислав Ильницкий стал "известен" после того, как он отгулял громкую свадьбу во Львове с Роксоланой Москвой. Туда пригласили более 1000 гостей, на скандальном празднике выступали звезды украинского шоу-бизнеса.

6 июля источники РБК-Украина сообщили, что Ильницкого вместе с тещей Богданой Москвой задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Ильницкий почти год находился в розыске, поскольку его подозревали в подделке документов.

При этом тещу экс-прокурора, которая является адвокатом, задержали по подозрению в участии в преступной группировке. Она помогала уклонистам получать фейковые группы инвалидности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовПризыв в армиюВойна в УкраинеМобилизация в Украине