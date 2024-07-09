Задержанного во Львове экс-прокурора Ильницкого мобилизовали, - источники

Бывшего прокурора Ростислава Ильницкого, которого недавно задержала Служба безопасности Украины, мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины.

По словам собеседников издания, Ростислава Ильницкого после задержания мобилизовал Яворивский ТЦК и СП.

Что предшествовало

Напомним, Ростислав Ильницкий стал "известен" после того, как он отгулял громкую свадьбу во Львове с Роксоланой Москвой. Туда пригласили более 1000 гостей, на скандальном празднике выступали звезды украинского шоу-бизнеса.

6 июля источники РБК-Украина сообщили, что Ильницкого вместе с тещей Богданой Москвой задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Ильницкий почти год находился в розыске, поскольку его подозревали в подделке документов.

При этом тещу экс-прокурора, которая является адвокатом, задержали по подозрению в участии в преступной группировке. Она помогала уклонистам получать фейковые группы инвалидности.

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