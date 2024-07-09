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Затриманого у Львові експрокурора Ільницького мобілізували, - джерело

Львів, Вівторок 09 липня 2024 22:38
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Затриманого у Львові експрокурора Ільницького мобілізували, - джерело Ілюстративне фото: затриманого у Львові екс-прокурора Ільницького мобілізували (zoda.gov.ua)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Колишнього прокурора Ростислава Ільницького, якого нещодавно затримала Служба безпеки України, мобілізували до лав Збройних сил України.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

За словами співрозмовників видання, Ростислава Ільницького після затримання мобілізував Яворівський ТЦК та СП.

Що передувало

Нагадаємо, Ростислав Ільницький став "відомим" після того, як він відгуляв гучне весілля у Львові з Роксоланою Москвою. Туди запросили понад 1000 гостей, на скандальному святі виступали зірки українського шоу-бізнесу.

6 липня джерела РБК-Україна повідомили, що Ільницького разом із тещею Богданою Москвою затримали співробітники Служби безпеки України. Ільницький майже рік перебував у розшуку, оскільки його підозрювали у підробці документів.

При цьому тещу експрокурора, яка є адвокатом, затримали за підозрою щодо участі у злочинному угрупуванні. Вона допомагала ухилянтам отримувати фейкові групи інвалідності.

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