Затриманого у Львові експрокурора Ільницького мобілізували, - джерело

Колишнього прокурора Ростислава Ільницького, якого нещодавно затримала Служба безпеки України, мобілізували до лав Збройних сил України.

За словами співрозмовників видання, Ростислава Ільницького після затримання мобілізував Яворівський ТЦК та СП.

Що передувало

Нагадаємо, Ростислав Ільницький став "відомим" після того, як він відгуляв гучне весілля у Львові з Роксоланою Москвою. Туди запросили понад 1000 гостей, на скандальному святі виступали зірки українського шоу-бізнесу.

6 липня джерела РБК-Україна повідомили, що Ільницького разом із тещею Богданою Москвою затримали співробітники Служби безпеки України. Ільницький майже рік перебував у розшуку, оскільки його підозрювали у підробці документів.

При цьому тещу експрокурора, яка є адвокатом, затримали за підозрою щодо участі у злочинному угрупуванні. Вона допомагала ухилянтам отримувати фейкові групи інвалідності.

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