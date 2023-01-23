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Суд отказался отстранить мэра Полтавы Мамая от должности

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Понедельник 23 января 2023 14:12
Суд отказался отстранить мэра Полтавы Мамая от должности Фото: Александр Мамай, городской голова Полтавы (facebook.com.MamayO)
Автор: Сергей Пышкин

Киевский райсуд Полтавы не удовлетворил ходатайство об отстранении Александра Мамая от должности городского головы сроком 2 месяца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Полтавщина".

Как пишет издание, сегодня состоялось закрытое заседание, в ходе которого следственный судья Юрий Бабенко рассмотрел ходатайство прокурора относительно временного отстранения Мамая от должности городского головы Полтавы.

После рассмотрения позиций обеих сторон судья отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства.

"Отклонили представление прокуратуры, пока остаюсь городским головой", - прокомментировал решение судьи Мамай.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце декабря Мамаю вручили подозрение. Он обвиняется в том, что он мог несанкционированно распространять информацию о размещении подразделений ВСУ.

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