Суд отказался отстранить мэра Полтавы Мамая от должности
Киевский райсуд Полтавы не удовлетворил ходатайство об отстранении Александра Мамая от должности городского головы сроком 2 месяца.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Полтавщина".
Как пишет издание, сегодня состоялось закрытое заседание, в ходе которого следственный судья Юрий Бабенко рассмотрел ходатайство прокурора относительно временного отстранения Мамая от должности городского головы Полтавы.
После рассмотрения позиций обеих сторон судья отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства.
"Отклонили представление прокуратуры, пока остаюсь городским головой", - прокомментировал решение судьи Мамай.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в конце декабря Мамаю вручили подозрение. Он обвиняется в том, что он мог несанкционированно распространять информацию о размещении подразделений ВСУ.
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