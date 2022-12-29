СБУ вручила подозрение мэру Полтавы
Мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
Так, мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение. Речь идет про ст. 114-2 Криминального кодекса (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину или о размещении ВСУ).
По данным местного издания "Полтавщина", с утра в сессионном зале городской голова Полтавы Александр Мамай проводил встречу со спортсменами. На выходе из зала его оцепили сотрудники СБУ и повели в его рабочий кабинет.
Как сообщалось, ранее мэр Полтавы Александр Мамай заявил о ежедневном давлении и дискредитации со стороны работников СБУ и прокуратуры.
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