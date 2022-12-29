СБУ вручила подозрение мэру Полтавы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Так, мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение. Речь идет про ст. 114-2 Криминального кодекса (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину или о размещении ВСУ).

По данным местного издания "Полтавщина", с утра в сессионном зале городской голова Полтавы Александр Мамай проводил встречу со спортсменами. На выходе из зала его оцепили сотрудники СБУ и повели в его рабочий кабинет.