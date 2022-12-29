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СБУ вручила подозрение мэру Полтавы

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Полтава, Четверг 29 декабря 2022 11:52
СБУ вручила подозрение мэру Полтавы Фото: мэр Полтавы Александр Мамай получил подозрение (poltava.to)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Так, мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение. Речь идет про ст. 114-2 Криминального кодекса (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину или о размещении ВСУ).

По данным местного издания "Полтавщина", с утра в сессионном зале городской голова Полтавы Александр Мамай проводил встречу со спортсменами. На выходе из зала его оцепили сотрудники СБУ и повели в его рабочий кабинет.

Как сообщалось, ранее мэр Полтавы Александр Мамай заявил о ежедневном давлении и дискредитации со стороны работников СБУ и прокуратуры.

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