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В Норвегии задержали еще одного российского "туриста" с дроном

Новина українською →
Норвегия, Суббота 22 октября 2022 02:34
В Норвегии задержали еще одного российского "туриста" с дроном Фото: в Норвегии задержали еще одного российского "туриста" с дроном (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Полиция Норвегии арестовала еще одного россиянина, запускавшего дрон вопреки запрету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Россиянин был задержан в четверг вечером, а в субботу суд определит ему меру пресечения.

Некоторые из этих россиян, как подозревают норвежцы, вели съемки важных объектов, но вообще россиянам в Норвегии в принципе сейчас запрещено управлять дронами.

Норвежские власти в феврале, закрывая вместе со всей Европой воздушное пространство для России, распространили запрет и на управление беспилотными аппаратами.

Задержанных россиян в МИД РФ назвали "туристами".

Ранее мы писали, что в Норвегии четверо россиян арестованы по подозрению в незаконном фотографировании секретных объектов. Аресты состоялись на прошлой неделе. Среди арестованных оказался и сын бывшего главы РЖД и соратника президента РФ - Владимира Якунина.

Также стало известно, что норвежская полиция задержала россиянина в аэропорту города Тромсе и обвинила его в управлении дроном.

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