В Норвегии задержан мужчина по подозрению в шпионаже на РФ

Служба безопасности Норвегии задержала в городе Тромсе человека, который, по подозрению властей королевства, занимался шпионской деятельностью в пользу РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NRK .

"Муж приехал в Тромсе под видом бразильского ученого", - сообщает издание.

Однако норвежские спецслужбы считают, что он действительно был российским шпионом и должен был узнать секреты национальной безопасности Норвергии. Задержанный – гражданин Бразилии в возрасте 30-40 лет.

Как сообщает издание, полиция считает, что он пользуется поддельными документами, а на самом деле является гражданином России и работает на российскую разведку.