В Швеции начался суд над двумя российскими шпионами

В Швеции начался суд над двумя гражданами иранского происхождения, обвиняемыми в шпионаже в пользу российской военной разведки (ГРУ) в течение последних десяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

В Швеции начался суд над двумя гражданами Швеции иранского происхождения, обвиняемыми в шпионаже в пользу российской военной разведки (ГРУ) в течение последних десяти лет.

Два брата, 42-летний Пейман Киа и 35-летний Паям Киа, предстали перед Стокгольмским окружным судом по обвинению в совместной передаче ГРУ России секретной информации в период с сентября 2011 года по сентябрь 2021 года.

Братья Киа получили шведское гражданство путем натурализации.

Пейман Киа работал на военную разведку Швеции, известную под аббревиатурой MUST, в частности, в сверхсекретном подразделении, занимавшимся шведскими шпионами за границей.

Также известно, что Пейман Киа работал в разведывательном управлении Швеции в 2014-2015 годах. Шведская прокуратура утверждает, что братья Киа передавали ГРУ информацию из нескольких подразделений шведской службы безопасности и разведки, известной под аббревиатурой SAPO.

Пейман Киа был арестован в сентябре 2021 года, а его брат - в ноябре 2021 года. Их адвокаты заявили суду, что оба подсудимых отрицают свою вину.

По информации агентства Associated Press, в обвинительном заключении говорится, что Паям Киа помог своему брату Пейману и "пытался избавиться от жесткого диска, который позже был найден сломанным в мусорном баке", когда его брат был арестован.

В случае признания виновными братья Киа могут быть приговорены судом к пожизненному заключению.

Напомним, полиция безопасности Швеции задержала 22 ноября мужчину и женщину, подозреваемых шпионаже. Они оказались супружеской парой эмигрантов из России, якобы тихо живших в пригороде Стокгольма.

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