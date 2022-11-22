В Швеции задержали шпионов, оказавшихся эмигрантами из России

Полиция безопасности Швеции задержала 22 ноября мужчину и женщину, подозреваемых в серьезном шпионаже. Они оказались супружеской парой эмигрантов из России, якобы тихо живших в пригороде Стокгольма.

Полиция безопасности подозревает, что они десять лет шпионили в пользу иностранного государства. При этом действия мужчины квалифицируют как "грубую разведывательную деятельность против Швеции", а также в пользу третьей страны. Женщину подозревают как сообщницу.

Известно, что пара эмигрировала в Швецию еще в начале 2000-х и имела здесь экспортно-импортный бизнес, в том числе с электронными компонентами и промышленными технологиями, с оборотом более 30 млн шведских крон в год. Именно из-за этой компании мужчину начали подозревать в шпионаже - он мог использовать ее как основу для незаконной разведывательной деятельности.

"Согласно официальным документам, компания мужчины в прошлом находилась под пристальным вниманием. В 2016 году налоговая служба Швеции получила разрешение провести обыск в доме пары, чтобы собрать доказательства в рамках расследования налоговых преступлений. Налоговое агентство Швеции обнаружило, что компании имеют сложную структуру собственности, которая ведет к налоговым гаваням за границей", - говорится в издании.