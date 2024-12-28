Задержаны поезда и пропал свет: в двух областях РФ пожаловались на дроновые атаки

Воронежская область

По словам представителя местных властей, в регионе в одном из районов "во время падения обломков беспилотника" произошел обрыв контактной сети на железной дороге, в результате чего задержаны поезда.

"До устранения последствий сейчас задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других", - написал губернатор в своем Telegram.

Российский чиновник утверждает, что в пригороде Воронежа и в нескольких районах области якобы было уничтожено более 10 беспилотников.

"По предварительной информации, пострадавших нет.... Для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги... Опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется", - говорится в заявлении главы Воронежской области.

Белгородская область

Между тем губернатор Белгородской области рассказал в Telegram-канале, что под атаку БПЛА попал Красногвардейский район. Чиновник возлагает на Украину ответственность за данный воздушный удар.

По его словам, один из дронов ударил по селу Верхососна, и в результате атаки "повреждена линия электропередачи - село временно остается без света". Губернатор добавил, что аварийные бригады занимаются восстановлением электричества.

Кроме того, рассказал российский чиновник, в селе Палатово "в результате детонации беспилотника" два человека получили ранения и были госпитализированы.

"В селе в трех жилых домах выбиты окна и посечены фасады", - говорит Гладков.