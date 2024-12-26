ua en ru
Чт, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В России заявили о налете дронов на военный аэродром "Балтимор"

Воронеж, Четверг 26 декабря 2024 08:44
UA EN RU
В России заявили о налете дронов на военный аэродром "Балтимор" Иллюстративное фото: в России заявили об атаке дронов на аэродром "Балтимор" (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Дроны пытались атаковать военный аэродром "Балтимор" в российском Воронеже. Это произошло утром 25 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Утром 25 декабря российское Министерство обороны заявило, что якобы противовоздушная перехватила 59 беспилотников. При этом 26 дронов якобы уничтожили над Белгородской областью, 23 - над Воронежской, по три - над Курской, Брянской и Тамбовской, один - над Азовским морем.

Как отмечает российское издание, вчера дроны пытались ударить по военному аэродрому "Балтимор" в Воронеже, над которым якобы сбили несколько дронов.

ASTRA отмечает, что обломки беспилотников якобы упали на гараж в Воронеже, в результате чего он сгорел. А в селе Новогремячье сбитый беспилотник повредил крышу жилого дома.

"Пострадавших нет, аэродром не поврежден", - пишет издание.

Военный аэродром "Балтимор" находится в Воронеже, примерно в 175 км от Украины. Там дислоцируется 47-й бомбардировочный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии. Основной тип самолетов - Су-34, которые россияне используют для ударов КАБами.

Атака на склад в Ростовской области

На днях дроны СБУ атаковали склад боеприпасов на полигоне "Кадамовский" вблизи населенного пункта Новочеркасск Ростовской области. Как сообщили источники РБК-Украина, на складе прогремел мощный взрыв, была зафиксирована детонация.

Россияне использовали этот склад для обеспечения войск на Краматорском направлении.

Стоит добавить, что полигон "Кадамовский" является одним из крупнейших в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Воронеж Атака дронов
NEWS
Байден поручил Пентагону продолжить наращивать поставки оружия Украине
Байден поручил Пентагону продолжить наращивать поставки оружия Украине
DAILY
Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может