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В Воронежской области россияне жаловались на взрывы: регион атаковали БпЛА

Среда 18 декабря 2024 00:52
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В Воронежской области россияне жаловались на взрывы: регион атаковали БпЛА Фото: губернатор региона говорил об атаке БпЛА (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 17 на 18 декабря в Воронежской области России было громко. Местные жители жаловались на взрывы в небе над регионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Россияне рассказали каналу SHOT, что всего было слышно около 4-6 взрывов. К тому моменту, по предварительной информации, якобы было сбито несколько воздушных целей. Утверждается, что на видео, которое публикуют в сети, кадры уничтожения одного из беспилотных летательных аппаратов.

"Пожаров и разрушений на земле по данным очевидцев пока не наблюдается", - говорится в сообщении.

Также SHOT напомнил о заявлении губернатора Воронежской области Александра Гусева. Немного ранее он сообщал, что дежурными силами ПВО в одном из районов региона якобы был обнаружен и ничтожен украинский беспилотник.

Кроме того, Гусев утверждал, что пострадавших и разрушений не было.

Напомним, ровно неделю назад, в ночь на среду 11 декабря, дроны ГУР и Сил Обороны Украины атаковали топливно-энергетический комплекс в Брянской области России. В результате атаки было повреждено минимум две цистерны.

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Российская Федерация Воронежская область
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