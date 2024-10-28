В Воронежской области дроны снова поразили спиртзавод, вспыхнул пожар

В Воронежской области в воскресенье вечером, 27 октября, в результате атаки беспилотников снова был поражен спиртзавод "Этанол спирт", расположенный в Новохоперске. Предприятие уже становилось объектом дроновых ударов в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал губернатора Воронежской области Александра Гусева и росСМИ.

По данным российского чиновника, силами и средствами противовоздушной обороны в регионе якобы были "сбиты и подавлены" около 10 беспилотников.

"В результате падения одного БПЛА повреждена пристройка к хозяйственному помещению на промышленном предприятии. Оперативные службы находятся на месте", - рассказал он.

Однако позже добавил, что "повреждение зафиксировано еще на одном промышленном предприятии".

"Там упавший БПЛА вызвал возгорание на одном из объектов", - написал губернатор в соцсети.

Ближе к полуночи он также рассказал, что один человек пострадал "при падении БПЛА и последующем возгорании на промышленном предприятии.".

"По предварительным данным, пожар затронул здание и одну емкость. Также к настоящему моменту предварительно известно о повреждении двух жилых домов и одной хозпостройки", - говорится в его заявлении в Telegram.

Как уточняют российские СМИ и медиа, дронами был атакован спиртзавод в Новохоперске, и там вспыхнул сильный пожар. Кроме того, в сети появились многочисленные кадры о горящем предприятии.

Удары по российским спиртзаводам

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 октября из-за дронового удара вспыхнул пожар на спиртзаводе "Этанол спирт" в Новохоперске Воронежской области.

Как недавно рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Украины Андрей Коваленко, спиртзаводы в России используются также для изготовления топлива для военных нужд и взрывчатых веществ. Именно поэтому эти объекты стают целями атак украинских беспилотников, пояснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 22 октября в Ефремове Тульской области РФ раздались взрывы из-за атаки дронов, после чего там возник пожар. По словам местных властей, пострадали помещение Ефремовского спиртзавода и еще одного спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.

Кроме того, появилась информация о взрыве и пожаре на предприятии "Биохим" в Тамбовской области в РФ 22 октября. Также в этот день горело промышленное предприятие в Воронежской области.