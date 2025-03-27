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Задержанная глава Гагаузии обратилась к Путину: просит давить на власти Молдовы

Четверг 27 марта 2025 16:10
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Задержанная глава Гагаузии обратилась к Путину: просит давить на власти Молдовы Фото: Евгения Гуцул, глава Гагаузии (instagram.com/evghenia.gutul)
Автор: Татьяна Степанова

Задержанная глава автономного региона Молдовы Гагаузия Евгения Гуцул обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину. Просит давить на молдавские власти, чтобы ее освободили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Отмечается, что Гуцул обратилась к Путину через своих адвокатов. она попросила российского диктатора давить на молдавские власти, чтобы ее освободили из-под стражи.

"От имени гагаузского народа, который никогда не предавал своих исторических друзей, мы обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения", - призвала Гуцул.

В Молдове задержали главу Гагаузии

Напомним, на днях в аэропорту Кишинева была задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул. Она является фигуранткой уголовного дела по обвинению в получении денег из России для финансирования ныне запрещенной в стране пророссийской партии "Шор".

Сначала информация о задержании Гуцул в аэропорту при выезде из Молдовы появилась на портале Gagauznews с соответствующим видео. Такие кадры были обнародованы вечером 25 марта.

Отмечается, что представители правоохранительных органов забрали у Гуцул паспорт.

Позже данные о задержании главы Гагаузии подтвердила представителям СМИ пресс-секретарь Национального центра борьбы с коррупцией Молдовы Анжела Старински.

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