Задержанная глава Гагаузии обратилась к Путину: просит давить на власти Молдовы

Задержанная глава автономного региона Молдовы Гагаузия Евгения Гуцул обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину. Просит давить на молдавские власти, чтобы ее освободили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Отмечается, что Гуцул обратилась к Путину через своих адвокатов. она попросила российского диктатора давить на молдавские власти, чтобы ее освободили из-под стражи. "От имени гагаузского народа, который никогда не предавал своих исторических друзей, мы обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения", - призвала Гуцул.