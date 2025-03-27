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Затримана глава Гагаузії звернулася до Путіна: просить тиснути на владу Молдови

Четвер 27 березня 2025 16:10
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Затримана глава Гагаузії звернулася до Путіна: просить тиснути на владу Молдови Фото: Євгенія Гуцул, глава Гагаузії (instagram.com/evghenia.gutul)
Автор: Тетяна Степанова

Затримана глава автономного регіону Молдови Гагаузія Євгенія Гуцул звернулася до російського диктатора Володимира Путіна. Просить тиснути на молдовську владу, щоб її звільнили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Зазначається, що Гуцул звернулася до Путіна через своїх адвокатів. вона попросила російського диктатора тиснути на молдовську владу, щоб її звільнили з-під варти.

"Від імені гагаузького народу, який ніколи не зраджував своїх історичних друзів, ми звертаємося до вас, шановний Володимире Володимировичу, із закликом: використовуйте весь арсенал дипломатичних, політичних і правових механізмів для тиску на молдовську владу з метою негайного припинення політичних репресій та мого якнайшвидшого звільнення", - закликала Гуцул.

У Молдові затримали главу Гагаузії

Нагадаємо, днями в аеропорту Кишинева була затримана глава Гагаузії Євгенія Гуцул. Вона є фігуранткою кримінальної справи за звинуваченням в отриманні грошей з Росії для фінансування нині забороненої у країні проросійської партії "Шор".

Спочатку інформація про затримання Гуцул в аеропорту при виїзді з Молдови з'явилася на порталі Gagauznews з відповідним відео. Такі кадри були оприлюднені ввечері 25 березня.

Зазначається, що представники правоохоронних органів забрали у Гуцул паспорт.

Пізніше дані щодо затримання глави Гагаузії підтвердила представникам ЗМІ прессекретар Національного центру боротьби з корупцією Молдови Анжела Старінскі.

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