Задержали предателя из Купянска, который помогал укреплять оборону оккупантам

Правоохранители задержали жителя Купянска (Харьковская область), который во время оккупации "возглавил" лесхоз и помогал оккупантам в укреплении обороны города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.
Правоохранителям удалось задержать заведующего одним из секторов ГП "Купянское лесное хозяйство", который во время оккупации города перешел на сторону оккупантов.
"Мужчину назначили на должность "директора" лесхоза. Одно из основных требований, которое выдвинули оккупанты - организовывать регулярные поставки древесины для укрепления их позиций", - говорится в сообщении.
Также предатель отдал несколько служебных автомобилей лесничества на нужды военных РФ и предоставил сведения обо всех сотрудниках. Однако после деоккупации населённого пункта он планировал скрываться в одном из сел Харьковского района.
ГБР установило его местонахождение и задержало. Мужчине объявили подозрение в государственной измене за что ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, что стражи порядка задержали жителя Купянска (Харьковская область), который во время оккупации возглавил "коммунальное предприятие" и помогал россиянам скрывать преступления.
Также СБУ задержала коллаборантку, которая согласилась сотрудничать с россиянами в Шевченковском Харьковской области.
Ранее правоохранители разоблачили двух мужчин в Днепропетровской области, которые публично отрицали войну в Украине.
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