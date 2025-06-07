RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Затоке на пляже подорвались два человека: первые подробности

Фото: полиция расследует взрыв на пляже в Затоке (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий

В Одесской области произошел взрыв на пляже Затоки. В результате инцидента погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики, источники в правоохранительных органах и заявление полиции Одесской области.

Сегодня днем местные одесские Telegram-каналы написали, что в Затоке от взрыва на пляже погибли люди.

Как сообщили источники РБК-Украина, предварительно, два человека подорвались на мине и погибли на месте. После того, как об инциденте стало известно полиции, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

14:40. Полиция рассказала подробности трагедии

Как рассказали в полиции Одесской области, взрыв произошел, когда двое мужчин купались в море. Их личности сейчас устанавливают правоохранители.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и решает вопрос о возбуждении дела по факту несчастного случая.

В то же время правоохранители призывают жителей и гостей Одесской области не выходить на участки, доступ к которым запрещен, и советуют отдыхать только на тех пляжах, которые проверили специалисты на отсутствие мин и других взрывоопасных предметов.

Напомним, в 2023 году россияне взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего мины, которыми были заминированы берега Днепра в Херсонской области, вынесло в море. Жителей Одессы и Одесской области предупреждали, что море может выносить эти мины на берег и пляжи.

Как заявляли тогда в оперативном командовании "Юг", в Днепре из-за подрыва ГЭС оказалось большое количество боеприпасов. Одну из таких противодесантных мин тогда обнаружили на берегу Одесской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаЗатокаВзрыв