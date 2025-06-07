В Затоке на пляже подорвались два человека: первые подробности

Сегодня днем местные одесские Telegram-каналы написали, что в Затоке от взрыва на пляже погибли люди.

Как сообщили источники РБК-Украина, предварительно, два человека подорвались на мине и погибли на месте. После того, как об инциденте стало известно полиции, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

14:40. Полиция рассказала подробности трагедии

Как рассказали в полиции Одесской области, взрыв произошел, когда двое мужчин купались в море. Их личности сейчас устанавливают правоохранители.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и решает вопрос о возбуждении дела по факту несчастного случая.

В то же время правоохранители призывают жителей и гостей Одесской области не выходить на участки, доступ к которым запрещен, и советуют отдыхать только на тех пляжах, которые проверили специалисты на отсутствие мин и других взрывоопасных предметов.