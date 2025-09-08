Пробки неизбежны. В Киеве ограничили движение на нескольких улицах: детали

С 8 сентября в столице частично будут ограничивать движение на трех ключевых участках: Набережном шоссе, улицах Самойла Кишки и Оноре де Бальзака. Водителям советуют планировать маршруты заранее.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
С 8 по 13 сентября частично ограничат движение по Набережному шоссе из-за ремонта. Там на участке от транспортной развязки моста Патона в направлении Почтовой площади будут заливать трещины дорожного покрытия.
Работы будут проводить с 8:00 до 18:00 с частичным поэтапным ограничением движения по одной полосе.
С 8 сентября по 10 октября частично ограничат движение по улице Самойла Кишки, поскольку дорожники будут выполнять ремонт на участке от улицы Василия Касияна до улицы Юлии Здановской.
"Киевавтодор" просит учесть ограничения при планировании маршрута.
С 8 по 30 сентября частично будут ограничивать движение транспорта по улице Оноре де Бальзака. Причиной этого является проведение ремонтных работ на участке от улицы Сержа Лифаря в направлении улицы Константина Данькевича.
Читайте также о том, что с 8 сентября в центре Киева частично ограничивают движение пешеходов на Европейской площади. Ограничения будут действовать до 30 сентября.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве перекрыли пешеходный мост над Саперно-Слободской улицей и частично ограничивают движение транспорта по ней.