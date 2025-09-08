Пробки неизбежны. В Киеве ограничили движение на нескольких улицах: детали

Частичное ограничение движения по Набережному шоссе

С 8 по 13 сентября частично ограничат движение по Набережному шоссе из-за ремонта. Там на участке от транспортной развязки моста Патона в направлении Почтовой площади будут заливать трещины дорожного покрытия.

Работы будут проводить с 8:00 до 18:00 с частичным поэтапным ограничением движения по одной полосе.

Ограничения на Самойла Кишки

С 8 сентября по 10 октября частично ограничат движение по улице Самойла Кишки, поскольку дорожники будут выполнять ремонт на участке от улицы Василия Касияна до улицы Юлии Здановской.

"Киевавтодор" просит учесть ограничения при планировании маршрута.

Ограничения будут действовать до 10 октября (визуализация КГГА)

Ограничения на Оноре де Бальзака

С 8 по 30 сентября частично будут ограничивать движение транспорта по улице Оноре де Бальзака. Причиной этого является проведение ремонтных работ на участке от улицы Сержа Лифаря в направлении улицы Константина Данькевича.

Ограничения движения будут действовать до конца сентября (визуализация КГГА)