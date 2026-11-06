Пробки в Киеве 6 ноября: какие улицы "стоят" и сколько стоит такси
В Киеве утром в пятницу, 6 ноября, на ряде улиц образовались пробки. Водителям следует учитывать это при планировании поездок, ведь дорога может занять больше времени.
РБК-Украина в материале рассказывает, где самые большие задержки и сколько стоит такси.
Где в столице самые большие пробки
Уже несколько недель водители сталкиваются с осложнениями движения, в том числе на подъезде к Южному мосту, движение которым ограничено из-за последствий российского удара.
Больше всего автомобилей традиционно накапливается в утренние часы, когда жители левого берега направляются на правый.
По состоянию на утро пятницы пробки образовались на следующих участках (данные Google Maps):
- улица Набережно-Рыбальская - задержка до 18 минут;
- улица Жилянская - до 15 минут;
- Дарницкий мост - до 11 минут;
- улица Ивана Выговского - до 11 минут;
- проспект Валерия Лобановского - до 9 минут;
- Харьковское шоссе - до 7 минут;
- проспект Леся Курбаса - до 7 минут;
- Берестейский проспект - до 7 минут;
- Приднепровское шоссе - до 6 минут;
- Владимирский спуск - до 6 минут;
- улица Федора Эрнста - до 5 минут;
- улица Елены Телиги - до 5 минут;
- улица Набережно-Крещатицкая - до 5 минут.
Сколько стоит такси в Киеве
На фоне усложненного движения альтернативой общественному транспорту и собственному автомобилю может стать такси. В то же время, стоимость поездок зависит от выбранного класса авто и спроса.
По данным приложения Uklon, для маршрута из Осокорков до Майдана Независимости предлагаются следующие тарифы:
- стандарт - 470 гривен;
- комфорт - 518 гривен;
- бизнес - 642 гривны;
- экспресс - 531 гривна;
- Prime - 889 гривен;
- инклюзивный - 382 гривны.
По этому же маршруту в приложении Bolt следующие цены:
- Bolt - 479 гривен;
- Priority - 529 гривен;
- Comfort - 579 гривен;
- Pet (поездки с животными) - 529 гривен;
- Premium - 1089 гривен.
Указанные цены могут изменяться в зависимости от маршрута, спроса и наличия автомобилей.
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