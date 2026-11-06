Затори в Києві 6 листопада: які вулиці "стоять" і скільки коштує таксі
У Києві вранці в п'ятницю, 6 листопада, на низці вулиць утворилися затори. Водіям варто враховувати це під час планування поїздок, адже дорога може зайняти більше часу.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, де найбільші затримки та скільки коштує таксі.
Де в столиці найбільші затори
Уже кілька тижнів водії стикаються з ускладненнями руху, зокрема на під'їзді до Південного мосту, рух яким обмежений через наслідки російського удару.
Найбільше автомобілів традиційно накопичується в ранкові години, коли мешканці лівого берега прямують на правий.
Станом на ранок п'ятниці затори утворилися на таких ділянках (дані Google Maps):
- вулиця Набережно-Рибальська - затримка до 18 хвилин;
- вулиця Жилянська - до 15 хвилин;
- Дарницький міст - до 11 хвилин;
- вулиця Івана Виговського - до 11 хвилин;
- проспект Валерія Лобановського - до 9 хвилин;
- Харківське шосе - до 7 хвилин;
- проспект Леся Курбаса - до 7 хвилин;
- Берестейський проспект - до 7 хвилин;
- Наддніпрянське шосе - до 6 хвилин;
- Володимирський узвіз - до 6 хвилин;
- вулиця Федора Ернста - до 5 хвилин;
- вулиця Олени Теліги - до 5 хвилин;
- вулиця Набережно-Хрещатицька - до 5 хвилин.
Скільки коштує таксі в Києві
На тлі ускладненого руху альтернативою громадському транспорту та власному автомобілю може стати таксі. Водночас вартість поїздок залежить від обраного класу авто та попиту.
За даними застосунку Uklon, для маршруту з Осокорків до Майдану Незалежності пропонуються такі тарифи:
- стандарт - 470 гривень;
- комфорт - 518 гривень;
- бізнес - 642 гривні;
- експрес - 531 гривня;
- Prime - 889 гривень;
- інклюзивний - 382 гривні.
За цим же маршрутом в застосунку Bolt наступні ціни:
- Bolt - 479 гривень;
- Priority - 529 гривень;
- Comfort - 579 гривень;
- Pet (поїздки з тваринами) - 529 гривень;
- Premium - 1089 гривень.
Зазначені ціни можуть змінюватися залежно від маршруту, попиту й наявності автомобілів.
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