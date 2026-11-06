Затори в Києві 6 листопада: які вулиці "стоять" і скільки коштує таксі

У Києві вранці в п'ятницю, 6 листопада, на низці вулиць утворилися затори. Водіям варто враховувати це під час планування поїздок, адже дорога може зайняти більше часу.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, де найбільші затримки та скільки коштує таксі.

Де в столиці найбільші затори

Уже кілька тижнів водії стикаються з ускладненнями руху, зокрема на під'їзді до Південного мосту, рух яким обмежений через наслідки російського удару.

Найбільше автомобілів традиційно накопичується в ранкові години, коли мешканці лівого берега прямують на правий.

Станом на ранок п'ятниці затори утворилися на таких ділянках (дані Google Maps):

вулиця Набережно-Рибальська - затримка до 18 хвилин;

вулиця Жилянська - до 15 хвилин;

Дарницький міст - до 11 хвилин;

вулиця Івана Виговського - до 11 хвилин;

проспект Валерія Лобановського - до 9 хвилин;

Харківське шосе - до 7 хвилин;

проспект Леся Курбаса - до 7 хвилин;

Берестейський проспект - до 7 хвилин;

Наддніпрянське шосе - до 6 хвилин;

Володимирський узвіз - до 6 хвилин;

вулиця Федора Ернста - до 5 хвилин;

вулиця Олени Теліги - до 5 хвилин;

вулиця Набережно-Хрещатицька - до 5 хвилин.

Скільки коштує таксі в Києві

На тлі ускладненого руху альтернативою громадському транспорту та власному автомобілю може стати таксі. Водночас вартість поїздок залежить від обраного класу авто та попиту.

За даними застосунку Uklon, для маршруту з Осокорків до Майдану Незалежності пропонуються такі тарифи:

стандарт - 470 гривень;

комфорт - 518 гривень;

бізнес - 642 гривні;

експрес - 531 гривня;

Prime - 889 гривень;

інклюзивний - 382 гривні.

За цим же маршрутом в застосунку Bolt наступні ціни:

Bolt - 479 гривень;

Priority - 529 гривень;

Comfort - 579 гривень;

Pet (поїздки з тваринами) - 529 гривень;

Premium - 1089 гривень.

Зазначені ціни можуть змінюватися залежно від маршруту, попиту й наявності автомобілів.