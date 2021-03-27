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Затор у Суецькому каналі: біля входу скупчилися понад три сотні суден

Автор: Юлія Струк

Через контейнеровоз Ever Given, що сів на мілину, біля входу в Суецький канал застрягло 321 судно. Затор утворився 24 березня.

Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

Зазначено, що через контейнеровоз Ever Given прибрали 9 тисяч тонн баластної води, яку використовують для підтримки рівноваги судів і забезпечення їм належної ваги. Для визволення плавзасобу задіяні 14 буксирів.

Відзначається, що операції з визволення контейнеровоза заважають сильний приплив і вітер.

Як писало РБК-Україна, ВМС США планують направити групу фахівців у Суецький канал. Вони допоможуть визначити, як розблокувати рух, перекритий контейнеровозом Ever Given.

Експерти, які оцінять перспективи робіт по розблокуванню судна, прибудуть у район Суецького каналу не пізніше суботи.

Нагадаємо, 24 березня величезний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал у Єгипті. В результаті на маршруті утворилися величезні пробки судів.

Так, через затор у Суецькому каналі світова торгівля зазнає збитків у розмірі 400 млн доларів кожну годину.

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Новини України судноСуэцкий канал
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