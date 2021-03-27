Затор у Суецькому каналі: біля входу скупчилися понад три сотні суден

Через контейнеровоз Ever Given, що сів на мілину, біля входу в Суецький канал застрягло 321 судно. Затор утворився 24 березня.

Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

Зазначено, що через контейнеровоз Ever Given прибрали 9 тисяч тонн баластної води, яку використовують для підтримки рівноваги судів і забезпечення їм належної ваги. Для визволення плавзасобу задіяні 14 буксирів.

Відзначається, що операції з визволення контейнеровоза заважають сильний приплив і вітер.