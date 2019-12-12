У Росії загорівся єдиний авіаносець, є постраждалі

Фото: авіаносець "Адмірал Кузнєцов" (wikipedia.org)

В результаті пожежі на "Адміралі Кузнєцові" постраждали шість осіб

У Росії в результаті пожежі на авіаносці "Адмірал Кузнєцов" постраждали шість осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що пожежа почалася в трюмі першого енерговідсіку крейсера під час зварювальних робіт. На заводі "Зірочка", де авіаносець знаходиться на ремонті, повідомили, що гасінням займаються пожежні розрахунки.

За різними даними, в результаті пожежі постраждали від одного до шести осіб. Також повідомляється, що спочатку три людини вважалися зниклими безвісти, проте двох з них вже знайшли живими. На даний момент відомо про евакуацію шести осіб з палаючого крейсера.

Нагадаємо, раніше рік тому в Росії при ремонті авіаносця "Адмірал Кузнєцов" затонув плавучий док. Аварія сталася, коли авіаносець намагалися спустити на воду. В результаті події док повністю пішов під воду, постраждали чотири людини, троє з них госпіталізовані з переохолодженням.

В 2016 році авіаносець перебував у Середземному морі в рамках російської операції в Сирії. Тоді протягом кількох днів Росія втратила два винищувачі: один при спробі заходу на посадку під час тренувального польоту, другий - викотився за палубу і впав у море.