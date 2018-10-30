ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Росії при ремонті авіаносця "Адмірал Кузнєцов" затонув плавучий док

Новини » Надзвичайні події    30.10.2018 - 10:07
Фото: авіаносець в доках (roslyakovo1 / VK)
Фото: авіаносець в доках (roslyakovo1 / VK)

Аварія сталася, коли авіаносець намагалися спустити на воду

В Мурманську (Російська Федерація) при ремонті авіаносця "Адмірал Кузнєцов" затонув плавучий док, в результаті інциденту постраждали чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що інцидент стався вночі, коли авіаносець виходив з доку і на його палубу впав баштовий кран. В результаті події док повністю пішов під воду, постраждали чотири особи, три з них госпіталізовані з переохолодженням.

У центрі судноремонту "Звьоздочка" причиною аварії назвали раптове знеструмлення під час спуску "Адмірала Кузнєцова" на воду і зупинку насосів. Також повідомляється, що корабель пошкоджень не отримав.

Нагадаємо, в січні 2017 року тодішній глава Міністерства оборони Великобританії Майкл Феллон назвав "Адмірала Кузнєцова" кораблем ганьби за його участь в сирійській операції.

У листопаді 2016 року в Середземному морі розбився російський винищувач МиГ-29 незабаром після зльоту з авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов".

Зазначимо, авіаносець був збудований у Миколаєві на Чорноморському суднобудівному заводі. У листопаді 1991 голова Верховної ради України Леонід Кравчук заявляв, що крейсер є власністю України, і намагався заблокувати його переміщення до Мурманська з севастопольського рейду.

У разі вступу України в НАТО Росія побудує "оборонний пояс" біля Сочі
Новини України Російська Федераціяаварияавианосец
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся