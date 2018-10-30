У Росії при ремонті авіаносця "Адмірал Кузнєцов" затонув плавучий док

Фото: авіаносець в доках (roslyakovo1 / VK)

Аварія сталася, коли авіаносець намагалися спустити на воду

В Мурманську (Російська Федерація) при ремонті авіаносця "Адмірал Кузнєцов" затонув плавучий док, в результаті інциденту постраждали чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що інцидент стався вночі, коли авіаносець виходив з доку і на його палубу впав баштовий кран. В результаті події док повністю пішов під воду, постраждали чотири особи, три з них госпіталізовані з переохолодженням.

У центрі судноремонту "Звьоздочка" причиною аварії назвали раптове знеструмлення під час спуску "Адмірала Кузнєцова" на воду і зупинку насосів. Також повідомляється, що корабель пошкоджень не отримав.

Нагадаємо, в січні 2017 року тодішній глава Міністерства оборони Великобританії Майкл Феллон назвав "Адмірала Кузнєцова" кораблем ганьби за його участь в сирійській операції.

У листопаді 2016 року в Середземному морі розбився російський винищувач МиГ-29 незабаром після зльоту з авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов".

Зазначимо, авіаносець був збудований у Миколаєві на Чорноморському суднобудівному заводі. У листопаді 1991 голова Верховної ради України Леонід Кравчук заявляв, що крейсер є власністю України, і намагався заблокувати його переміщення до Мурманська з севастопольського рейду.