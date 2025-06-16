Надо ли мыть овощи горячей водой: вся правда и мифы

Мытье овощей и фруктов защищает от инфекций и паразитов. Но стоит ли мыть их горячей водой, и какие методы очистки на самом деле эффективны?

РБК-Украина рассказывает, какие именно овощи надо мыть горячей, а какие - холодной водой.

Почему овощи и фрукты нужно мыть

Овощи и фрукты часто попадают на стол после транспортировки, хранения и многочисленных контактов с руками продавцов и покупателей. Они могут содержать остатки почвы, микробы, пестициды или яйца паразитов.

Заражение инфекцией может произойти даже через банан, если не вымыть кожуру перед очисткой. Особенно опасны немытые продукты для детей, людей с ослабленным иммунитетом и пожилых людей.

Регулярное мытье рук перед едой не заменяет потребность в очистке самих продуктов. Поэтому мытье овощей - это первый шаг к здоровому питанию.

Чем и как правильно мыть плоды

Один из лучших способов очистки - замачивание в растворе пищевой соды на 10-15 минут (1 ст. ложка на литр воды). Такой метод безопасен, не меняет вкус и хорошо смывает грязь и микроорганизмы.

Также можно использовать раствор соды с лимонным соком или капли эфирного масла чайного дерева, но после них обязательно нужно промыть продукты чистой водой.

Если времени мало, плоды стоит мыть под проточной водой в течение 30-60 секунд, тщательно протирая руками.

Не рекомендуется использовать мыло, моющие средства или уксус - это может быть опасно для здоровья и повлиять на вкус. Даже те овощи и фрукты, которые вы планируете чистить, также нужно мыть перед тем.

Некоторые овощи можно мыть только холодной водой (фото: Freepik)

Можно ли мыть овощи горячей водой

Горячая вода может повредить структуру многих овощей и фруктов, снижая их питательную ценность. Особенно это касается сырых овощей, которые затем не подвергаются термической обработке.

Высокая температура также может ускорить процесс порчи или сделать плоды вялыми. Лишь цитрусовые (апельсины, лимоны) иногда обдают горячей водой, чтобы лучше снять восковое покрытие.

Но для всех остальных овощей и фруктов лучше использовать прохладную или едва теплую воду. Горячая вода не является универсальным методом обеззараживания, и чаще вредит, чем помогает.

Особенности мытья разных видов овощей и зелени

Корнеплоды (картофель, морковь, свеклу) сначала замачивают в теплой воде, затем очищают щеткой или губкой.

сначала замачивают в теплой воде, затем очищают щеткой или губкой. Лук и капусту следует освободить от верхнего слоя и мыть под слабым напором прохладной воды.

следует освободить от верхнего слоя и мыть под слабым напором прохладной воды. Цветную капусту лучше разделить на соцветия и убрать поврежденные части перед промывкой.

лучше разделить на соцветия и убрать поврежденные части перед промывкой. Зелень следует перебрать, удалить пожелтевшие листья и корешки, а затем замочить в холодной воде на 10-15 минут. После замачивания зелень нужно ополоснуть под струей чистой воды.

Такой подход обеспечивает максимальную чистоту продуктов без потери их свойств.