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Как часто нужно вытирать пыль дома: эти правила лучше не нарушать

Суббота 14 июня 2025 10:45
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Как часто нужно вытирать пыль дома: эти правила лучше не нарушать С какой периодичностью надо убирать пыль в квартире (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Сама по себе пыль не опасна, но она может вызывать аллергии, проблемы с дыханием, а также создавать ощущение грязи, даже после уборки. С какой регулярностью надо убирать пыль, чтобы избежать таких проблем?

РБК-Украина со ссылкой на издание Real Simple рассказывает о правильном графике уборки пыли, чтобы в доме было свежо и чисто.

Что будет, если не вытирать пыль регулярно

На первый взгляд, пыль кажется безобидной, но ее чрезмерное накопление может ухудшить самочувствие. Она загрязняет воздух, раздражает дыхательные пути, вызывает аллергию и способна портить вид мебели.

Со временем пыль может даже забить вентиляционные отверстия, что повлияет на микроклимат в помещении. Регулярная уборка - простой способ позаботиться не только об уюте, но и о здоровье домочадцев.

Как часто вытирать пыль в разных зонах дома

В большинстве случаев достаточно протирать поверхности от пыли один раз в неделю.

Однако, если у вас есть домашние животные или кто-то из членов семьи страдает аллергией, делать это стоит чаще. В таких ситуациях рекомендуется уделять особое внимание спальням и гостиной, где люди проводят больше всего времени.

Для менее используемых комнат, таких как гостевая ванная или кладовая, достаточно одной уборки в месяц. Также не стоит забывать о труднодоступных местах за мебелью, под диваном и внутри ящиков.

Как часто нужно вытирать пыль дома: эти правила лучше не нарушатьПыль надо убирать тщательно и везде (фото: Freepik.com)

Правильная последовательность и инструменты

Пыль следует вытирать сверху вниз, ведь частицы с верхних поверхностей оседают ниже. Всегда завершайте уборку пылесосом, чтобы собрать мелкие частицы, которые попали на пол.

Стоит выбирать инструменты, которые улавливают пыль, а не разносят ее по воздуху. Например, микрофибровые салфетки или специальные перчатки. Не обязательно использовать химию: качественная микрофибра прекрасно справится и без нее.

Также не забудьте о насадке-щетке к пылесосу - она эффективна для плинтусов и мебели.

Как уменьшить количество пыли в доме

Полностью избавиться от пыли невозможно, но ее количество вполне реально сократить.

Регулярная уборка пылесосом, замена фильтров в системе отопления и кондиционирования каждые три месяца, а также частое купание животных значительно помогут.

Важную роль играет и организованность пространства: чем меньше предметов на поверхностях, тем легче убирать.

Используйте коврики возле дверей и держите вещи в закрытых шкафах. Просторный и упорядоченный дом - лучшая защита от пыли.

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