"Засветили" работу ПВО 16 мая. В Киеве четыре блогера получили подозрения

Служба безопасности сообщила о подозрении четырём блогерам, которые "засветили" работу ПВО во время ракетного удара по Киеву 16 мая. Им грозит до 8 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.
Служба безопасности собрала доказательную базу и получила заключения экспертиз, подтвердивших незаконную деятельность четырех жительниц столицы, распространявших информацию о работе украинской ПВО во время массированной атаки России на Киев 16 мая.
Отмечается, что одна из них - 32-летняя киевлянка - выложила запрещенный контент в своих соцсетях и направила его администратору одного из популярных Telegram-каналов. А уже через несколько часов ее видеозапись была распространена на пророссийских площадках.
Другая - 36-летняя киевлянка - опубликовала видео с работой ПВО и результаты поражения вражеских целей в собственном Instagram-аккаунте.
Третья фигурантка также поделилась своей видеосъемкой в соцсетях.
Четвертая подозреваемая - уроженка Сумской области, проживающая в Киеве. Сначала она сняла результаты сбивания вражеских ракет, а затем разослала файлы своим знакомым в разные мессенджеры. Во избежание уголовной ответственности злоумышленница пыталась удалить запрещенные сообщения.
В ходе следственных действий по местам жительства обнаружены мобильные телефоны и компьютеры, которые они использовали для распространения своих видео.
Всем четырем следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими (уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного положения).
Блогерам грозит до 8 лет тюрьмы.
Что касается еще двух фигурантов, которые в тот день также обнародовали запрещенный контент и сразу разоблачили СБУ, следственные действия продолжаются.
Служба безопасности в очередной раз отмечает запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов.
Напомним, в ходе ночной атаки россиян 16 мая несколько блогеров в Киеве сняли и опубликовали в сети работу ПВО. СБУ разоблачила шесть человек, причастных к этому.
В среду, 31 мая, правоохранители разоблачили еще девять жителей Киева, показавших в соцсетях работу противовоздушной обороны во время массированных атак РФ. Их передадут СБУ.
Также, по данным РБК-Украина, Служба безопасности вручит подозрение Инне Вороновой - киевской блогерше и певице, а также бывшей жене наркодилера Юрия Чернецкого. Она "засветила" в соцсети работу ПВО в столице.
Стоит отметить, что СБУ призывает владельцев камер видеонаблюдения выключить онлайн-трансляции, поскольку они помогают оккупантам корректировать ракетные удары.
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