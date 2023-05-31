"Засветили" работу ПВО 16 мая. В Киеве четыре блогера получили подозрения

Служба безопасности собрала доказательную базу и получила заключения экспертиз, подтвердивших незаконную деятельность четырех жительниц столицы, распространявших информацию о работе украинской ПВО во время массированной атаки России на Киев 16 мая.

Отмечается, что одна из них - 32-летняя киевлянка - выложила запрещенный контент в своих соцсетях и направила его администратору одного из популярных Telegram-каналов. А уже через несколько часов ее видеозапись была распространена на пророссийских площадках.

Другая - 36-летняя киевлянка - опубликовала видео с работой ПВО и результаты поражения вражеских целей в собственном Instagram-аккаунте.

Третья фигурантка также поделилась своей видеосъемкой в соцсетях.

Четвертая подозреваемая - уроженка Сумской области, проживающая в Киеве. Сначала она сняла результаты сбивания вражеских ракет, а затем разослала файлы своим знакомым в разные мессенджеры. Во избежание уголовной ответственности злоумышленница пыталась удалить запрещенные сообщения.

В ходе следственных действий по местам жительства обнаружены мобильные телефоны и компьютеры, которые они использовали для распространения своих видео.

Всем четырем следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими (уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного положения).

Блогерам грозит до 8 лет тюрьмы.

Что касается еще двух фигурантов, которые в тот день также обнародовали запрещенный контент и сразу разоблачили СБУ, следственные действия продолжаются.

Служба безопасности в очередной раз отмечает запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов.

СБУ разоблачает блогеров

Напомним, в ходе ночной атаки россиян 16 мая несколько блогеров в Киеве сняли и опубликовали в сети работу ПВО. СБУ разоблачила шесть человек, причастных к этому.

В среду, 31 мая, правоохранители разоблачили еще девять жителей Киева, показавших в соцсетях работу противовоздушной обороны во время массированных атак РФ. Их передадут СБУ.

Также, по данным РБК-Украина, Служба безопасности вручит подозрение Инне Вороновой - киевской блогерше и певице, а также бывшей жене наркодилера Юрия Чернецкого. Она "засветила" в соцсети работу ПВО в столице.

Стоит отметить, что СБУ призывает владельцев камер видеонаблюдения выключить онлайн-трансляции, поскольку они помогают оккупантам корректировать ракетные удары.