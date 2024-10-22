Зам Кличко решил уволиться из-за журналистского расследования

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил Владимира Прокопива от исполнения обязанностей замглавы КГГА на время проверки правоохранителями фактов, обнародованных журналистами-расследователями Bihus Info. Сам Прокопив написал заявление об увольнении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

Кличко сообщил, что обратился в правоохранительные и антикоррупционные органы проверить факты, изложенные журналистами относительно Прокопива.

"А также на время проверки для ее объективности отстраняю Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по самоуправляющимся полномочиям", - написал рассказал Кличко.

Сам Прокопив сообщил, что решил покинуть пост заместителя Кличко.

"За должность заместителя главы КГГА никогда не держался, поэтому написал заявление на увольнение на имя киевского городского головы", - написал он.

Он отметил, что для него важна репутация и честное имя семьи.

"Причины заинтересованности мной, как главой крупнейшей фракции в Киевсовете, понимаю. Работаю дальше", - добавил он.

Расследование Bihus Info

Журналисты Bihus Info обнародовали новое расследование "Друзья зама Кличко делают Киев: кто, как и за сколько". В нем утверждается, что два друга заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива Александр Поштарюк и Андрей Стеценко через частные компании получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, ранее принадлежавших городу.

Журналисты пишут, что перед тем, как начать получать в собственность коммунальное имущество, они помогли семье Прокопива по дешевке получить элитное жилье.

Владимир Прокопив – заместитель городского головы, секретарь Киевского городского совета, депутат Киевсовета VII-IX созывов. Прокопов является главой фракции "Европейской солидарности" в Киевсовете.